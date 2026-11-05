Politico: Ό,τι χάνει ο Τραμπ, κερδίζει η Λεπέν – Τι μηνύματα έδωσε η αμερικανική κάλπη στην Ευρώπη

«Προσοχή στην οργή των ψηφοφόρων»: Αυτό είναι το μήνυμα που αντλούν οι Ευρωπαίοι από τη σαρωτική ήττα που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικανοί και ο Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ , όπως επισημαίνει ανάλυση του Politico.

Η οργή για το κόστος διαβίωσης, που συνέβαλε στην ανάδειξη του Αμερικανού προέδρου στην εξουσία, έχει πλέον στραφεί εναντίον του. Και με τις εκλογές να πλησιάζουν σε αρκετές χώρες της ΕΕ, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Πολωνία, η τύχη του Τραμπ αποτελεί «καμπανάκι» για τους ηγέτες σε ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο.

Η οργή για την ακρίβεια και τα απρόσιτα ενοίκια ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα για την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι, η οποία έχει ήδη έρθει αντιμέτωπη με διαδηλώσεις για το κόστος των καυσίμων.

Διαδηλωτές μπροστά από το Κολοσσαίο στη Ρώμη (AP Photo/Gregorio Borgia)

Η αντίδραση στις ΗΠΑ δείχνει τι συμβαίνει όταν ηγέτες της δεξιάς λαϊκιστικής σκηνής αναλαμβάνουν την εξουσία και στη συνέχεια δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους, δήλωσε η Ιρένε Τινάγκλι, Ιταλίδα ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Ο Τραμπ ανέβηκε στην εξουσία με την υπόσχεση να μειώσει το κόστος διαβίωσης. Επιτέθηκε στην προηγούμενη κυβέρνηση για τον πληθωρισμό. Υποσχέθηκε να επαναφέρει ποιοτικές θέσεις εργασίας», είπε η Τινάγκλι. «Αυτό δεν συνέβη.»

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι επικεντρώθηκαν σε οικονομικά ζητήματα, δήλωσε ο Ματιέ Γκαλάρ, διευθυντής ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων Ipsos.

Στην Ισπανία, το ζήτημα της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης αποτελεί ήδη κεντρικό θέμα στην προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 29 Νοεμβρίου. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι το ακροδεξιό κόμμα Vox, το οποίο κατηγορεί τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για αδυναμία κάλυψης των βασικών αναγκών των πολιτών, θα κερδίσει αρκετές έδρες ώστε να συμμετάσχει για πρώτη φορά στην κυβέρνηση ως εταίρος συνασπισμού του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος.

Ακτιβισμός με σκηνές στη Μαδρίτη για τη στεγαστική κρίση AP Photo/Bernat Armangue

Βέβαια να σημειωθεί ότι, τα δύο κόμματα αυτά, δεν στήριξαν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικούς προβλήματος που έφερε προς ψήφιση ο Σάντσεθ.

Ανεξάρτητα από το πολιτικό τους χρώμα, οι εν ενεργεία κυβερνώντες είναι ευάλωτοι, δήλωσε ο Γκαγιάρντ.

«Οι ηγέτες της ακροδεξιάς ή της ριζοσπαστικής δεξιάς, όταν αναλαμβάνουν την εξουσία, βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με τα παραδοσιακά κόμματα και αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες», πρόσθεσε, επισημαίνοντας την φετινή ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία και τη δραματική πτώση της υποστήριξης προς τους ακροδεξιούς «Δημοκράτες της Σουηδίας».

Η «ευκαιρία» της Λεπέν

Για πρόσωπα, όπως η Μαρίν Λεπέν, ωστόσο, η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων αποτελεί ευκαιρία, αναφέρει το Politico.

Το κόστος διαβίωσης «θα είναι το κύριο θέμα της προεκλογικής εκστρατείας», δήλωσε ο Αλεξάντρ Λουμπέ, βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος και βασικός «αρχιτέκτονας» του οικονομικού προγράμματος της Λεπέν. «Το πλεονέκτημα για εμάς είναι ότι είμαστε συνεπείς σε αυτό το θέμα. Είναι λίγο σαν το θέμα της μετανάστευσης — ο κόσμος μας έχει ήδη στο μυαλό του όσον αφορά αυτά τα ζητήματα».

H Μαρίν Λεπέν σε πρόσφατη προεκλογική της συγκέντρωση (AP Photo/Jean-Francois Badias)

Η Λεπέν, η οποία είναι η φαβορί στις προεδρικές εκλογές της επόμενης άνοιξης, έχει υποστηρίξει ότι θα αντιμετωπίσει το κόστος διαβίωσης και εκμεταλλεύεται τις τρέχουσες οικονομικές και δημοσιονομικές δυσκολίες της κυβέρνησης.

Έθεσε το στεγαστικό ζήτημα κεντρικό θέμα στην πρώτη της προεκλογική εμφάνιση και επανέλαβε υποσχέσεις περί προστασίας των συνταξιούχων από τις επικείμενες δημοσιονομικές περικοπές. Έχει υποστηρίξει επίσης στην προεκλογική της εκστρατεία ότι θα φέρει μείωση φόρων στην ενέργεια.

Στο συνέδριο του κόμματός της την περασμένη εβδομάδα, η Λεπέν υιοθέτησε το σύνθημα του αντιπάλου της, Εμανουέλ Μακρόν, «Αναγέννηση», ως σύνθημα της προεκλογικής της εκστρατείας.

Ο θετικός τόνος «ήταν σκόπιμος», δήλωσε ο Λουμπέ. «Υπάρχει μια αίσθηση απαισιοδοξίας στη χώρα. Πρέπει να προσφέρουμε λίγη ελπίδα, ένα όραμα, μια κατεύθυνση».

Τα πρόσφατα κινήματα διαμαρτυρίας που έχουν σαρώσει την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και, σε μικρότερο βαθμό, τη Γερμανία, έχουν επικεντρωθεί σε προβλήματα σχετικά με το κόστος διαβίωσης, ειδικά για τους νέους. Αντανακλούν την οργή που επικρατεί στις ΗΠΑ, όπου οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι οι νέοι Αμερικανοί αισθάνονται ότι η οικονομική τους κατάσταση επιδεινώνεται, την ώρα που η χώρα κατευθύνεται προς λάθος κατεύθυνση.

«Αγκάθι η ακρίβεια»

«Η συζήτηση για το κόστος ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ταξικό ζήτημα» δήλωσε η Πένι Νας, αντιπρόεδρος του διατλαντικού κέντρου μελετών German Marshall Fund. «Αν είσαι Αμερικανός και δεν είσαι ευκατάστατος, και η ενέργεια καταλαμβάνει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο στο οικογενειακό σου εισόδημα, νιώθεις πολύ πιο πληγωμένος από την τρέχουσα κατάσταση».

«Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη», πρόσθεσε, αναφερόμενη στις διαμαρτυρίες των μαθητών στη Γαλλία, οι οποίες ξεκίνησαν στα σχετικά φτωχά προάστια των πόλεων.

Μέχρι στιγμής, οι κεντρώοι υποψήφιοι δυσκολεύονται να βρουν το σωστό μήνυμα για το θέμα αυτό. Ο κύριος αντίπαλος της Λεπέν, ο πρώην πρωθυπουργός Εδουάρδος Φιλίπ, δυσκολεύεται να κερδίσει έδαφος με ένα πρόγραμμα που επικεντρώνεται στον οικονομικό ρεαλισμό.

Στη Γερμανία, οι Χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται επίσης υπό πίεση, καθώς ηττήθηκαν από την ακροδεξιά στα ανατολικά ομόσπονδα κράτη και από τη ριζοσπαστική αριστερά στο Βερολίνο.

Διαδηλωτές στη Γερμανία AP Photo/Ebrahim Noroozi

«Αυτό που δείχνουν αυτές οι εκλογές είναι ότι, αν θέλεις να κερδίσεις τις καρδιές και τα μυαλά των πολιτών, δεν μπορείς να καταπολεμήσεις τον λαϊκισμό προσπαθώντας να υπερασπιστείς το status quo», δήλωσε η Σίγκριντ Φρίς, 32χρονη ευρωβουλευτής του Σοσιαλφιλελεύθερου Κόμματος της Δανίας.