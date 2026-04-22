Politico: Λίστα με «άτακτες και καλές» χώρες του ΝΑΤΟ ετοιμάζει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος καταρτίζει μια «λίστα» με «άτακτες και καλές» χώρες του ΝΑΤΟ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά τρόπους να «σωφρονίσει» τους συμμάχους που αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν, αναφέρει το Politico.

Η προσπάθεια, για την οποία εργάστηκαν αξιωματούχοι ενόψει της επίσκεψης του επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Ουάσινγκτον αυτόν τον μήνα, περιλαμβάνει μια επισκόπηση των συνεισφορών των μελών στη συμμαχία και τα κατατάσσει σε επίπεδα, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες και έναν αξιωματούχο της άμυνας των ΗΠΑ που γνωρίζει το σχέδιο.

Αποτελεί την τελευταία ένδειξη ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να υλοποιήσει τις απειλές του εναντίον συμμάχων που δεν συμμορφώνονται με τις επιθυμίες του, αλλά και ένα ακόμη μοχλό πίεσης στην συμμαχία, αναφέρει το δημοσίευμα.