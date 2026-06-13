Politico: Η πολιτική παρούσα σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο πρώτος οικοδεσπότης Παγκοσμίου Κυπέλλου που επιδιώκει να κερδίσει πολιτικούς πόντους από το τουρνουά. Για σχεδόν έναν αιώνα, ηγέτες, από τον Ιταλό δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι μέχρι τον Γάλλο πρόεδρο Ζακ Σιράκ, έχουν κάνει ακριβώς το ίδιο.

(AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Ούτε η φετινή διοργάνωση είναι η πρώτη που επισκιάζεται από συγκρούσεις. Η Βόρεια Κορέα προσπάθησε να επισκιάσει τη διοργάνωση το 2002 με μια αιματηρή ναυτική επίθεση στη Νότια Κορέα, και ο πόλεμος των Φώκλαντ μεταξύ Βρετανίας και Αργεντινής άφησε το αποτύπωμά του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρίχνει και αυτός τη σκιά του στο φετινό τουρνουά. Το έχει ήδη χαρακτηρίσει «το πιο επιτυχημένο» Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε ποτέ.

Σε κάθε βήμα της προετοιμασίας, ο Τραμπ δεχόταν κολακευτικά σχόλια από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, με αποκορύφωμα όταν πέρυσι προσπάθησε να παρηγορήσει τον Αμερικανό ηγέτη για την αποτυχία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, απονέμοντάς του ένα ειδικό βραβείο ειρήνης της FIFA. Ακολούθησε η ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας και η έναρξη πολέμου στο Ιράν, που συνδυάστηκαν και με μια σκληρή εσωτερική πολιτική, ιδίως όσον αφορά τη μετανάστευση.

(AP Photo/Jacquelyn Martin)

Οι ασυμβίβαστες πολιτικές του Τραμπ για τα σύνορα τέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής αυτή την εβδομάδα, όταν οι αμερικανικές αρχές απαγόρευσαν σε έναν Σομαλό διαιτητή — που είχε επιλεγεί από τη FIFA για να διαιτητεύσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο — να εισέλθει στη χώρα.

Όλα αυτά πλέον συνιστούν έναν μεγάλο πονοκέφαλο για τη FIFA. Η Ρωσία το 2018 και το Κατάρ το 2022 δεν ήταν υποδείγματα δημοκρατίας όταν διοργάνωναν τα αντίστοιχα παγκόσμια κύπελλα, όμως τόσο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και η Ντόχα ήταν σε μεγάλο βαθμό αξιόπιστοι εταίροι για τη FIFA — δεν είχαν την απρόβλεπτη φύση του Τραμπ, ούτε την επιθυμία του να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής.

«Αντί να είναι αυτό το τουρνουά με την μεγαλύτερη συμπερίληψη, όπως ψευδώς επιμένει ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών της FIFA 2026 διεξάγεται με φόντο την καταχρηστική επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, την απαγόρευση ενός διαιτητή του οποίου η δουλειά είναι να εργάζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τις απειλές για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τις διακρίσεις», δήλωσε στο POLITICO η Μίνκι Γουόρντεν, διευθύντρια παγκόσμιων πρωτοβουλιών της Human Rights Watch.

Παρόλο που το τουρνουά του 2026 θα συνδιοργανωθεί με το Μεξικό και τον Καναδά, οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν το μεγαλύτερο μέρος των αγώνων, δημιουργώντας έναν πιθανό κυκεώνα προβλημάτων για τις βίζες, ανησυχιών για την πρόσβαση των οπαδών, τις διαφωνίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις διαμάχες για την ασφάλεια και την οργή για τις υπερβολικά υψηλές τιμές των εισιτηρίων.

Η FIFA έχει δεχθεί κριτική ότι η απόρριψη του διαιτητή στα σύνορα είναι σύμπτωμα ευρύτερων προβλημάτων.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σαφές σημάδι της αδυναμίας τους, ότι δεν έχουν καμία επιρροή, καμία επιρροή στην κυβέρνηση Τραμπ και, ακόμη πιο ανησυχητικό, ότι έχουν χάσει τον έλεγχο του δικού τους τουρνουά», δήλωσε ο Ρόναν Εβάιν, εκτελεστικός διευθυντής της Football Supporters Europe, μιας αντιπροσωπευτικής ομάδας οπαδών.

Ο Ινφαντίνο απέρριψε μεγάλο μέρος της κριτικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πριν από το τουρνουά στην Πόλη του Μεξικού.

Προβλήματα με το Ιράν

Η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι γεμάτη με πολιτική — και πολιτικούς — που παρεμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.

Το 1934, ο Μουσολίνι έβλεπε μια νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο ως έναν τρόπο να συμβολίσει την ιταλική ισχύ. Ο Βραζιλιάνος δικτάτορας Εμίλιο Μέντιτσι δήλωσε ότι ο θρίαμβος του 1970 ήταν απόδειξη του μεγαλείου της χώρας του. Ο Πόλεμος των Φώκλαντ έδωσε ένα έντονο πλαίσιο στη σύγκρουση της Αγγλίας με την Αργεντινή το 1986, έναν από τους πιο διάσημους αγώνες στην ιστορία του τουρνουά.

Σε πιο πρόσφατες εποχές, ο Σιράκ αυτοαποκαλούνταν μεγάλος οπαδός της εθνικής ομάδας που κατέκτησε τα πάντα το 1998. Ο Πούτιν εκμεταλλεύτηκε το τουρνουά του 2018 για να προβάλει τη ρωσική ήπια ισχύ, ενώ η πετρομοναρχία του Κόλπου, το Κατάρ, χρησιμοποίησε το τουρνουά του 2022 ως μέρος ενός μεγάλου έργου οικοδόμησης του έθνους.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τη Ρωσία ή το Κατάρ, όπου η πολιτική παρείχε σε μεγάλο βαθμό το φόντο, το Παγκόσμιο Κύπελλο της εποχής Τραμπ επηρεάζεται ήδη από πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται μακριά από τον αγωνιστικό χώρο.

Τα ερωτηματικά σχετικά με την είσοδο του Ιράν στις ΗΠΑ για τους αγώνες της φάσης των ομίλων στο Λος Άντζελες και το Σιάτλ κυριαρχούσαν ήδη στην συζήτηση πριν την έναρξη του τουρνουά.

Η συμμετοχή του Ιράν δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί πλήρως. Η ομάδα προπονείται αυτή τη στιγμή στην Τιχουάνα του Μεξικού και σχεδιάζει να εισέλθει στις ΗΠΑ για αγώνες εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, του Βελγίου και της Αιγύπτου.

Όταν ο Τραμπ δήλωνε στο POLITICO νωρίτερα φέτος ότι «δεν με νοιάζει πραγματικά» αν το Ιράν θα αγωνιστεί, ο Ινφαντίνο έσπευσε στον Λευκό Οίκο για να υπενθυμίσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η ιρανική ομάδα είχε προκριθεί δίκαια και θα έπρεπε να μπορεί να έρθει.

Το επόμενο πρωί, ο Τραμπ είχε πάρει μια άλλη θέση που δεν έδινε σχεδόν καμία σημασία στο θέμα. «Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο», έγραψε στο Truth Social, «αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να βρίσκονται εκεί, για τη δική τους ζωή και ασφάλεια».

Η ειρωνεία της ζέστης

Τα γεωπολιτικά ζητήματα υψηλού διακυβεύματος δεν είναι ο μόνος εξωτερικός παράγοντας που απειλεί το τουρνουά.

Ίσως ειρωνικά, για έναν διαγωνισμό που διοργανώνεται από έναν πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στην κλιματική αλλαγή και λέει ότι οι ισχυρισμοί για την άνοδο της θερμοκρασίας έχουν γίνει «από ηλίθιους ανθρώπους», η ζέστη είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει πρόβλημα.

Τα κύματα καύσωνα έχουν γίνει μόνιμο μέρος των καλοκαιριών στο Βόρειο Ημισφαίριο — όλο και θερμότερα, μεγαλύτερα σε διάρκεια και το πιο πιθανό να υπάρχει κατά τη διάρκεια των αγώνων ως αποτέλεσμα της ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης του πλανήτη. Οι τοποθεσίες αρκετών σταδίων στις ΗΠΑ και το Μεξικό αναμένεται να θέσουν τους παίκτες και τους οπαδούς σε κίνδυνο υπερθέρμανσης.

(Photo by JOSH EDELSON / AFP)

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ζέστη, αλλά και η υγρασία. Ο συνδυασμός των δύο δίνει πολύ μεγαλύτερη αίσθηση ζέστης και μετριέται με τη θερμοκρασία υγρού βολβού, η οποία μιμείται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο σώμα δροσίζεται μέσω της εφίδρωσης. Μια θερμοκρασία υγρού βολβού 35 βαθμών Κελσίου μπορεί να είναι θανατηφόρα ακόμη και για υγιείς ανθρώπους. Η ένωση ποδοσφαιριστών FIFPRO αναφέρει ότι οι θερμοκρασίες υγρού βολβού πάνω από 26°C – οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν μέσω ενός συνδυασμού θερμότητας 30°C και υγρασίας 50%, για παράδειγμα – θα επηρεάσουν την απόδοση και την υγεία, και οι 28°C θα πρέπει να οδηγούν σε αναβολή ενός αγώνα.

Καθώς η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να θερμαίνει τον πλανήτη, η FIFA θα πρέπει να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη απειλή σε κάθε επόμενο τουρνουά. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών του 2030 στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο λαμβάνει χώρα σε ένα θερμό σημείο της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του χρόνου θα διεξαχθεί στη Βραζιλία κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος που προκαλεί υπερθέρμανση, το Ελ Νίνιο, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

Και αυτό δεν περιλαμβάνει καν τους άλλους αυξανόμενους κλιματικούς κινδύνους – από τον καπνό από πυρκαγιές μέχρι τις ακραίες βροχοπτώσεις – που απειλούν να διαταράξουν μελλοντικά γεγονότα.

«Η FIFA έχει σαφώς σκεφτεί τη θερμότητα, αλλά οι οδηγίες της παραλείπουν τον κεντρικό πυλώνα οποιασδήποτε ισχυρής πολιτικής για τη ζέστη, η οποία είναι να διακόπτεται όταν ο κίνδυνος γίνεται ακραίος. Είναι σαν να έχεις μια πολιτική ασφάλειας αυτοκινήτων που δεν επιβάλλει τη χρήση ζωνών ασφαλείας», δήλωσε ο Νικ ΜακΓκίχαν, διευθυντής και συνιδρυτής της FairSquare, μιας ομάδας δικαιωμάτων που επικεντρώνεται σε αθλητικά ζητήματα.

«Με βάση την ιεράρχηση των εσόδων από τη FIFA, η ανησυχία πρέπει να είναι ότι οι εμπορικές επιταγές των ραδιοτηλεοπτικών φορέων έχουν προτεραιότητα απέναντι στην ευημερία των παικτών και των οπαδών», πρόσθεσε.

Πηγή: Politico