Politico: 11 χώρες πιέζουν για πάγωμα νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών από την ΕΕ

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να καταθέτουμε νέες νομοθετικές προτάσεις όταν οι υφιστάμενοι κανόνες δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως», δήλωσε η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αυστρίας.

Έντεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων τρεις από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ένωσης, αυτές της Γερμανίας, της Ιταλίας και τις Πολωνίας, και επικεφαλής την Αυστρία, πιέζουν για πάγωμα της παραγωγής νέων ευρωπαϊκών κανονιστικών πρωτοβουλιών από την ΕΕ για τουλάχιστον 12 μήνες και ζητούν να επικεντρωθούν στο να απλοποιήσουν τους υφιστάμενους κανόνες, κηρύσσοντας μάλιστα την επόμενη χρονιά ως «έτος απλοποίησης».

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να καταθέτουμε νέες νομοθετικές προτάσεις όταν οι υφιστάμενοι κανόνες δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως», δήλωσε η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αυστρίας, Κλαούντια Μπάουερ, σε συνέντευξή της στο Brussels Playbook, αναφερόμενη σε έγγραφο προς συζήτηση που έχουν υπογράψει η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Δανία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Λιθουανία, η Πορτογαλία και η Ουγγαρία, και το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση του POLITICO.

Οι Βρυξέλλες σπεύδουν ήδη να παρουσιάσουν προτάσεις απλοποίησης για μεγάλα πακέτα νομοθεσίας, γνωστά ως «omnibus», όμως οι προσπάθειες αυτές δεν επαρκούν, σύμφωνα με την Μπάουερ.

«Αυτό που κάνουμε τώρα είναι κατά κύριο λόγο «εκ των υστέρων» απλοποίηση», δήλωσε. «Υποστηρίζουμε πλήρως τα πακέτα omnibus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν μπορεί να γίνει κανόνας να θεσπίζουμε νέα νομοθεσία και στη συνέχεια να απαιτείται μια ολόκληρη σειρά πρόσθετων πράξεων για να απλοποιηθεί. Η απλοποίηση πρέπει να ξεκινά πριν από τη θέσπιση της νέας νομοθεσίας.»

Οι 11 χώρες ζητούν κάθε νομοθετική πρόταση που προέρχεται από τις Βρυξέλλες να υποβάλλεται σε αυστηρή αξιολόγηση, ώστε να διαπιστώνεται η καταλληλότητά της και κατά πόσο ενισχύει την οικονομική ανταγωνιστικότητα.

Σύμφωνα με το σχέδιό τους, όλες οι νέες ρυθμίσεις θα υπόκεινται σε αξιολόγηση επιπτώσεων ανά πενταετία.

Οι Βρυξέλλες θα πρέπει να αφιερώσουν έναν ολόκληρο χρόνο στην αποτίμηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και στην εφαρμογή όσων έχουν ήδη θεσπιστεί, ανέφερε η Μπάουερ.

«Μια τέτοια προσπάθεια δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απορρύθμιση, αλλά ως μια άσκηση σε βάθος “εξυγίανσης” της νομοθεσίας», αναφέρεται σε προσχέδιο του εγγράφου συζήτησης.

«Για να δανειστώ τα λόγια του Έλβις Πρίσλεϊ, χρειαζόμαστε λίγο λιγότερη συζήτηση και λίγο περισσότερη δράση», προσέθεσε η Μπάουερ.