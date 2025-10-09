Πολίτες συγκεντρώνονται στο Τελ Αβίβ περιμένοντας την ανακοίνωση της εκεχειρίας στη Γάζα

Η νύχτα έχει πέσει στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, αλλά το πλήθος συνεχίζει να αυξάνεται αναμένοντας τις ανακοινώσεις για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα, μεταδίδει το BBC. Σε μικρές ομάδες τραγουδούν και χορεύουν και φωνάζοντας συνθήματα όπως «φέρτε τους σπίτι».

Ο κόσμος αρχίζει να συγκεντρώνεται μπροστά σε μια σκηνή και μια μεγάλη οθόνη στο μπροστινό μέρος της πλατείας, περιμένοντας τις ανακοινώσεις από το υπουργικό συμβούλιο.

Δίπλα στη μεγάλη οθόνη υπάρχει ένα χρονόμετρο που μετρά τον ακριβή χρόνο που οι όμηροι βρίσκονται στη Γάζα.

Η Κέρεν Μίριαμ Στόπκα, είπε στο BBC ότι πέρασε μια «ανήσυχη νύχτα» μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

«Ήταν δάκρυα χαράς και φυσικά απόλυτος φόβος για το τι θα συνέβαινε… είναι συντριπτικό», ανέφερε.

«Είναι μέρος της ζωής μου» λέει για τους ομήρους κανέναν από τους οποίους ωστόσο, δεν γνωρίζει προσωπικά.