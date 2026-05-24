Πόλεμος στο Ιράν: Κοντά σε εκεχειρία 60 ημερών – Οι «λεπτομέρειες» και τα «αγκάθια»

Όλες οι πληροφορίες ποιυ επιβεβαιώνονται και από τις αναρτήσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ οδηγούν στο συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν , αν όχι για μία διαρκή ειρήνη, για μια εκεχειρία διαρκείας 60 ημερών

Οι διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο είναι πυρετώδεις, χωρίς να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες του κειμένου στο οποίο θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές.

Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ιράν υποχωρεί στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου που είναι «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), αναφέρει ότι η τελευταία ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι προπαγάνδα και ότι δεν έχει αναληφθεί καμία δέσμευση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

O ίδιος ο Τραμπ σε ανάρτηση στο TruthSocial ανέφερε ότι «οι τελικές πτυχές και λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται επί του παρόντος και θα ανακοινωθούν σύντομα. Εκτός από πολλά άλλα στοιχεία της συμφωνίας, θα ανοίξουν και τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στον Λίβανο η ειρήνευση στον οποίο αποτελεί ένα από βασικά αιτήματα του Ιράν.

Αν και η ανάρτηση Τραμπ είναι ενθαρρυντική το ερώτημα είναι αν η πρόοδος αυτή θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, σε μία παράταση της εκεχειρίας και επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή σε επιστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, κάτι για το οποίο απειλεί συχνά ο αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με μία πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις που μίλησε στους Washington Times οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσουν την οριστικοποίηση ενός σχεδίου πρότασης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής (24/5).

Το σχέδιο πρότασης συμφωνήθηκε νωρίς το Σάββατο (23/5) και αναμένεται να ανακοινωθεί εντός 24 ωρών, ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι διαπραγματευτές, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του Ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του προέδρου Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, ενέκριναν το σχέδιο. Μένει η τελική έγκριση από τους ηγέτες των δύο χωρών.

Τα σημάδια προόδου

Στην Ουάσινγκτον πολλά είναι τα σημάδια υποδηλώνουν σημαντική πρόοδο. Ο αντιπρόεδρος Βανς επέστρεψε εσπευσμένα ενώ ο Τραμπ συγκάλεσε την ομάδα εθνικής ασφαλείας του στον Λευκό Οίκο.

Αποκαλυπτικό του κλίματος είναι και το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεδιάσκεψη με έξι ηγέτες χωρών της περιοχής συμπεριλαμβανομένου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επίσης μίλησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ενώ ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ενημέρωση θα είχε και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πιέζει τον Αμερικανό πρόεδρο για νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν.

Ο τελευταίος μάλιστα συγκάλεσε σύσκεψη με τους ηγέτες των κομμάτων του συνασπισμού του και αξιωματούχους ασφαλείας για τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, όπως ανέφερε το Channel 12.

Το ρεπορτάζ του καναλιού επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του μετέδωσε ότι ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ασκεί πιέσεις στον Τραμπ να αποδεχτεί τη συμφωνία. «Το Ισραήλ βλέπει τον Γουίτκοφ ως τον κύριο παράγοντα που θέλει μια συμφωνία σχεδόν με κάθε κόστος και ασκεί τεράστια πίεση στον Τραμπ να μην συνεχίσει τον πόλεμο», φέρεται να είπε ο αξιωματούχος.

«Οι ΗΠΑ πληρώνουν με μετρητά, ενώ το Ιράν θα πληρώσει με πίστωση, αν πληρώσει καθόλου», αναφέρει ακόμα το ρεπορτάζ.

Πιθανότητες 50:50 για συμφωνία λέει ο Τραμπ

Νωρίτερα ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι οι πιθανότητες είναι «50-50» για το αν οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Τόνισε, μάλιστα, ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα ανατινάξει το Ιράν.

Λίγο αργότερα σε συνέντευξή του στο CBS News σημείωσε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν «πλησιάζουν πολύ» στο να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θα υπογράψω μόνο μια συμφωνία με την οποία θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε», φέρεται να δήλωσε.

Από την πλευρά του το Ιράν δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία προχωρά και ότι οι διαφορές θα διευθετηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Νωρίτερα και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο άφησε να εννοηθεί ότι μια λύση θα μπορούσε να είναι κοντά.

«Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ακόμη και τώρα που σας μιλώ, γίνονται κάποιες ενέργειες. Υπάρχει πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο, είτε σε μερικές ημέρες, να έχουμε κάτι να πούμε», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί.

Τι λέει το Πακιστάν

Το Ιράν και το Πακιστάν υπέβαλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μια αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, είπαν με τη σειρά τους στο Reuters δύο πακιστανικές πηγές που γνωρίζουν για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Πακιστανός αξιωματούχος που εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις δήλωσε συγκεκριμένα ότι μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν βρίσκεται στην τελική φάση.

Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος θα δείξει αν τα όπλα θα σιγήσουν τελειωτικά, αν θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και με ποιο αντίτιμο ή αν ο πόλεμος θα συνεχιστεί.

Θολό το τοπίο

Οι λεπτομέρειες της πιθανής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός παραμένουν ασαφείς. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πρόδηλο αν ζητήματα αγκάθια, συμπεριλαμβανομένης της τύχης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και του αιτήματός του για άρση των κυρώσεων έχουν διευθετηθεί ή μετατέθηκαν για το μέλλον. Οι δύο πλευρές πρέπει επίσης να συμφωνήσουν για το πώς θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία στην ουσία έχουν κλείσει από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Νωρίτερα οι Financial Times ανέφεραν ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε παράταση της εκεχειρίας για άλλες 60 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι είναι το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η χαλάρωση των κυρώσεων και η έναρξη του ξεπαγώματος των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Οι συνομιλίες για τα πυρηνικά θα ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο.

Ασαφές παραμένει τι θα γίνει με το ουράνιο του Ιράν. Ο Τραμπ θέλει η Τεχεράνη να το παραδώσει και και πάψουν να λειτουργούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Νατάνζ, Φορντό και Ισφαχάν.

Προφανώς μια παράταση της εκεχειρίας για άλλες 60 ημέρες δεν είναι συμφωνία. Είναι απλά μια παύση που αφήνει τα ζητήματα – αγκάθια για το μέλλον. Ταυτόχρονα δίνει και στις δύο πλευρές την δυνατότητα να ισχυριστούν ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος.