Πόλεμος στην Ουκρανία: «Πράσινο φως» για τη συγκρότηση Ειδικού Δικαστηρίου για εγκλήματα της Ρωσίας

Πρόταση για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν το οποίο θα έχει την έδρα του στη Χάγη Χάγης συνυπέγραψαν την Παρασκευή (15/5) 36 χώρες.

Το κείμενο υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης και στόχος είναι ο Ρώσος πρόεδρος θα λογοδοτήσει για το έγκλημα της επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας.

«Η στιγμή που η Ρωσία θα πρέπει να λογοδοτήσει για την επίθεσή της πλησιάζει», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης με έδρα το Στρασβούργο, ο Αλέν Μπερσέ.

Αντιμέτωπος με το έγκλημα της επιθετικότητας ο Πούτιν

Η δημιουργία του νέου αυτού δικαστηρίου έχει ως στόχο να παρακαμφθεί η αδυναμία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδικάσει το έγκλημα της ρωσικής επίθεσης δεδομένου ότι δεν αναγνωρίζεται από την Μόσχα.

Σε αντίθεση με τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τη γενοκτονία, τα οποία ισχύουν για άτομα που διαπράττουν τις φρικαλεότητες, το έγκλημα της επιθετικότητας είναι ένα έγκλημα ηγεσίας που βαρύνει τους ανθρώπους που είναι τελικά υπεύθυνοι για τον έλεγχο του κράτους-επιτιθέμενου.

Στην πράξη, αυτό καλύπτει την λεγόμενη «τρόικα» – τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών – μαζί με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς διοικητές που έχουν επιβλέψει την επίθεση στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «τρόικα» θα παραμείνει άτρωτη σε δίκες ερήμην – δηλαδή χωρίς τη φυσική παρουσία του κατηγορουμένου – για όσο διάστημα παραμένει στο αξίωμά της. Ο εισαγγελέας μπορεί να καταθέσει κατηγορητήριο εναντίον του Πούτιν και του υπουργού Εξωτερικών του, Σεργκέι Λαβρόφ, αλλά το δικαστήριο θα διατηρήσει την διαδικασία σε αναστολή μέχρι οι κατηγορούμενοι να αποχωρήσουν από τα καθήκοντά τους.

Οι χώρες που το υπέγραψαν – Ανάμεσά τους και η Ελλάδα

Το ψήφισμα υπογράφτηκε από την Ανδόρα, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισλανδία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, το Λιχτενστάιν. Λουξεμβούργο, τη Μολδαβία, το Μονακό, το Μαυροβούνιο, τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τον Άγιο Μαρίνο, τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία, την Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Αυστραλία και η Κώστα Ρίκα ήταν οι μόνες μη ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επίσης την πρωτοβουλία, παρόλο που τέσσερα από τα κράτη μέλη της, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Μάλτα και η Σλοβακία, δεν πρόσθεσαν τα ονόματά τους στο ψήφισμα της Παρασκευής.