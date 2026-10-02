Το BBC (ρωσική υπηρεσία) , σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας «Mediazona» (που περιλαμβάνεται στο μητρώο των «ξένων πρακτόρων») και μια ομάδα εθελοντών που καταγράφουν δεδομένα από ανοιχτές πηγές, έχει ταυτοποιήσει μέχρι σήμερα τα ονόματα 266.032 Ρώσων στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία.

Η ανάλυση αυτού του καταλόγου δείχνει ότι, κατά τα έτη 2025-2026, η ανεύρεση των πτωμάτων των νεκρών στρατιωτικών γινόταν με μεγάλη καθυστέρηση και, κατά μέσο όρο, μόνο 150 ημέρες μετά τον θάνατό τους στα πεδία των μαχών. Η επίσημη καταγραφή του θανάτου τους γινόταν ακόμη αργότερα — κατά μέσο όρο μετά από 236 ημέρες.

Τον τελευταίο μήνα προστέθηκαν στη βάση δεδομένων των εν λόγω μέσων ενημέρωσης, τα ονόματα 22.358 Ρώσων στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους. Αυτή η μεγάλη αύξηση δεν συνδέεται άμεσα με την κατάσταση στο μέτωπο.

Το μεγαλύτερο μέρος των ονομάτων που προστέθηκαν πρόσφατα, και συγκεκριμένα 18.657 άτομα, είναι νεκροί που για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούνταν αγνοούμενοι και των οποίων τα πτώματα εντοπίστηκαν από ομάδες εκκένωσης κατά τα έτη 2025-2026. Μερικοί από αυτούς τους στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους ήδη στις μάχες του 2022, αλλά οι περισσότεροι σκοτώθηκαν το 2025.