Πόλεμος στην Ουκρανία: Δεν έχουν τέλος οι φονικές εκατέρωθεν επιθέσεις Μόσχας – Κιέβου

Η κλιμάκωση των εκατέρωθεν επιθέσεων Ρωσίας και Ουκρανίας προκαλεί συναγερμό στις Αρχές, με την κατάσταση στο ανατολικό μέτωπο να γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στο Πάβλοχραντ, στην κεντρική Ουκρανία, ενώ πρόκειται για την τρίτη ρωσική επίθεση σε εμπορικό κέντρο μέσα σε λίγες ημέρες.

Ρωσική επίθεση με drone στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Παράλληλα, ρωσικά drones έπληξαν δύο πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο, ενώ τη νύχτα χτυπήθηκαν και συγκροτήματα κατοικιών. «Δεν είχαμε στοχεύσει προηγουμένως εμπορικές υποδομές και αρχίσαμε να το κάνουμε μόνο αφού οι Ουκρανοί άρχισαν να χτυπούν τις μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις υποδομής και τις οικονομικές μας εγκαταστάσεις», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πυροσβέστες κατασβήνουν φωτιά μετά από χτύπημα ρωσικού drone σε πρατήριο καυσίμων στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Η Ουκρανία απάντησε με επίθεση σε εγκαταστάσεις της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίουOzon στο Σαράτοφ. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές επιθέσεις στο Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ, δύο από τις τελευταίες μεγάλες πόλεις-οχυρά του Ντονέτσκ, έχουν ενταθεί, με την Αστυνομία να καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο προειδοποιεί ότι εάν η Λιθουανία εγκαταστήσει στο έδαφός της πυρηνικά όπλα του ΝΑΤΟ, τότε η Ρωσία θα στρέψει κι εκείνη τα δικά της προς την κατεύθυνση της βαλτικής χώρας.