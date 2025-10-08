Πόλεμος για το πρώην στρατόπεδο Ζιάκα στο δημοτικό συμβούλιο Κορδελιού – Ευόσμου

Σε κλίμα έντασης συνεδρίασε απόψε, για τρίτη συνεχή φορά, το δημοτικό συμβούλιο Κορδελιού – Ευόσμου για το ζήτημα του πρώην στρατοπέδου Ζιάκα. Η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου έχει εξελιχθεί σε θέμα αιχμής για τον δήμο και την τοπική κοινωνία, έπειτα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί δημιουργίας πρότυπου οικισμού με 600 κατοικίες για τις ανάγκες του στρατού.

Για το θέμα αυτό είχε κατατεθεί προ εβδομάδων ψήφισμα από τη “Λαϊκη Συσπείρωση”. Το κλίμα στο δημοτικό συμβούλιο ωστόσο ήταν τόσο τεταμένο, που δύο συνεδριάσεις οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο, ενώ στο μεσοδιάστημα παραιτήθηκε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μίμης Κεραμιδάς και εξελέγη νέος ο Σάββας Ξενιτόπουλος.

Στη σημερινή συνεδρίαση τα πνεύματα οξύνθηκαν με αφορμή σχετικό ψήφισμα που κατέθεσε η διοίκηση του Λευτέρη Αλεξανδρίδη.

Διαμαρτυρόμενοι για την κατάθεση ψηφίσματος από τη δημοτική αρχή, από την αποψινή αυνεδρίαση

αποχώρησαν η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Κλεάνθη Μανδαλιανό, η «Λαϊκή Συσπείρωση” με επικεφαλής τον Θανάση Κοκονά, η Μαρία Μανούκα, οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Βασίλης Βόγγαλης, Στέλιος Διακάκης και Στάθης Καϊτετζίδης, ενώ οι τέσσερις σύμβουλοι που ανεξαρτητοποιήθηκαν από την παράταξη της κ. Μανούκα ψήφισαν λευκό.

Με το ψήφισμα, που εγκρίθηκε από την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη, ζητείται μεταξύ άλλων ο σχεδιασμός για το Ζιάκα να έχει στο επίκεντρο τη δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής. Για το θέμα αυτό ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα μέσα στην επόμενη εβδομάδα συνοδευόμενος από αντιδημάρχους.

Β. Ζούκα