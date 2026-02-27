Πολεμικό Ναυτικό: Συνεχείς εκπαιδεύσεις για την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας

Την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, διεξήχθη η Άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ 1/26» του Πολεμικού Ναυτικού , στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου πελάγους και κεντρικού Αιγαίου.

Στην Άσκηση συμμετείχαν Μονάδες των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Υποβρυχίων (ΔΥ), ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), καθώς και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Από την άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ 1/26» του Πολεμικού Ναυτικού, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου πελάγους και κεντρικού Αιγαίου. Γρ. Τύπου Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

Η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.