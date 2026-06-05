Πολάκης: «Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις»

Το μήνυμα ότι «τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις» έστειλε ο Παύλος Πολάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μία ημέρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Όπως τόνισε «θα δώσουμε στήριξη σ’ ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή και με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος».

Σε παρέμβασή του την Πέμπτη (4/6) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος είχε δηλώσει: «Οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας και οι ανάγκες της κοινωνίας δεν αντιμετωπίζονται με περιχαρακώσεις, ούτε με επιλογές κομματικής απομόνωσης»,

«Απαιτούν υπερβάσεις, ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και την οικοδόμηση μιας κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας για ένα προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα με συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένες λύσεις», σημείωσε ακόμη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας σε εκδήλωση Περιφερειακών παρατάξεων της Κεντρικής Μακεδονίας.