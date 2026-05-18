Πολάκης στη Βουλή: «Θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα»

«Ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα», δήλωσε στη Βουλή ο Παύλος Πολάκης .

Η δήλωσή του αυτή έγινε όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον ανακοίνωσε ως ανεξάρτητο βουλευτή για την επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για τα δάνεια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Η αντίδραση αυτή του κ. Πολάκη ήταν μια έμμεση απάντηση στην επιστολή -που ανακοινώθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα στην Ολομέλεια- του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι έχει τεθεί εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Πολάκης για τα περί μη συμμετοχής του στην Π.Γ ΣΥΡΙΖΑ

Νωρίτερα σε νέα ανάρτηση από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος χθες τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας μετά τα όσα ανέφερε κατά του Σωκράτη Φάμελου τον οποίο κατηγόρησε για αφωνία και για διάλυση του κόμματος χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Ο Παύλος Πολάκης με μήνυμα του στο Facebook πριν από λίγη ώρα, ουσιαστικά απαντά στα όσα ανέφερε σήμερα το πρωί ο Διευθυντής του Γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κυμπηζής, σύμφωνα με τον οποίο δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Ο βουλευτής της Κρήτης χαρακτηρίζει ως «φληναφήματα» και χωρίς καμία βάση τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ καλώντας ταυτόχρονα τα μέλη του να μην αποχωρούν από το κόμμα και τα όργανα.

Ανέφερε επίσης ότι ο πολιτικός αυτός χώρος έχει ακόμη πολλά να δώσει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«Μιλάω τώρα και θα ξαναμιλήσω, αν και εφόσον γίνουν αυτά που πρέπει:

Α) Καλώ όλους τα μέλη και φίλους ΝΑ ΜΗΝ αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του. Ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του, η οποία είναι πίσω από τις ανάγκες των καιρών. Έχει πολλά να δώσει ακόμα στο σήμερα, όταν αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του.

Β) Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και Κεντρική Επιτροπή είναι φληναφήματα χωρίς καμία βάση!

Πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της ΚΕ από τη μία με τους ex officio βουλευτές μέλη της από την άλλη.

Εγώ έφυγα από την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση του Φάμελλου που στηρίζεται στον κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας της ΚΟ.

Εκλέχτηκα στην Πολιτική Γραμματεία με ψήφο από την Κεντρική Επιτροπή, μετά από πρόταση του Φάμελλου!

Να θυμίσω επίσης πως στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, εκλέχτηκα πρώτος από την Κρήτη με ποσοστό που υπερέβαινε το ποσοστό οποιουδήποτε άλλου σε ΟΛΗ την Ελλάδα!

Γ) Περιμένω να δω αντίδραση σε αυτόν τον κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από άλλους βουλευτές, από μέλη της ΠΓ, από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Νομαρχιακών που πρέπει να εκφραστούν δημόσια εναντίον της αδικίας σε βάρος μου και με αίτημα την ΑΜΕΣΗ συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και, βέβαια, της Κεντρικής Επιτροπής.

Δ) Προφανώς και πρέπει να πάρει θέση και η Επιτροπή Δεοντολογίας για τα ανυπόστατα που ακούγονται. Θα απευθυνθώ εγώ σε αυτήν.

Αυτά, λοιπόν, προς όλους που από χθες έχουν σπάσει τα τηλέφωνα και τους ευχαριστώ.

ΘΑ ΞΑΝΑΜΙΛΗΣΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΑ!».