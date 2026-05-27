Πολάκης σε Μητσοτάκη: «Έκανες τη ΝΔ του Καραμανλή ΕΡΕ του ’50 με ακροδεξιούς του ΛΑΟΣ»

Την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «ΕΛΑΣ» σχολιάζει καυστικά ο Πάυλος Πολάκης.

«Το πρόβλημά σου Μητσοτάκη είναι και το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ άλλα και ο ΔΣΕ», έγραψε σε σημερινή του ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης.

«Γιατί έχεις μαζέψει τους ακροδεξιούς του ΛΑΟΣ και έχεις κάνει τη ΝΔ του Καραμανλή, ΕΡΕ του 50!. ΥΓ συμπληρωνω: ….και φοβασαι μην σου παρει τον ΕΔΕΣ ο Σαμαρας…..», γράφει καταλήγοντας ο κ. Πολάκης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας σκωπτικά «τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι σέβεται όλους τους αντιπάλους του και πρόσθεσε: «Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και θα κριθεί ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουμε δει ακόμη, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ».

«Χθες είδα μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, παρά το τι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον στην πατρίδα μας», πρόσθεσε.