Πολάκης κατά ηγεσίας ΣΥΡΙΖΑ: «Άτιμο να στηρίζεις άλλο κόμμα και να μην παραιτείσαι» – Να τοποθετηθεί ο Τσίπρας

Σφοδρή επίθεση στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης, κάνοντας λόγο για «απόλυτο παραλογισμό» και «επίδειξη πολιτικής υποταγής», με αιχμή τον Σωκράτη Φάμελλο, λίγες ημέρες αφότου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος αποφάσισε να στηρίξει την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα, μιλώντας στον Αθήνα 9.84, ο Παύλος Πολάκης προανήγγειλε κινήσεις για την άμεση σύγκληση των κομματικών οργάνων, ενώ γνωστοποίησε την πρόθεση να απευθυνθεί πρόσκληση προς τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για τις εξελίξεις.

«Πρωτοφανής απόφαση στα χρονικά»

Ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής «πρωτοφανή», σημειώνοντας: «Ζούμε τον απόλυτο παραλογισμό. Έχουμε μια απόφαση κεντρικής επιτροπής – πρωτοφανή στα χρονικά της πολιτικής ιστορίας, όχι μόνο από τη μεταπολίτευση, αλλά από τις απαρχές του αιώνα, καθώς με πρόταση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου η κεντρική επιτροπή παίρνει την εξής απόφαση: Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, του Αλέξη Τσίπρα, και τη στηρίζουμε… Δηλαδή, έχεις ένα κόμμα που σου λέει, στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός».

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε αντιφάσεις που, όπως υποστήριξε, προκύπτουν από τη στάση της άλλης πλευράς: «Την ίδια στιγμή και μετά από αυτή την απόφαση, έχεις επαναλαμβανόμενες διαρροές από τη μεριά της ΕΛ.Α.Σ, που λέει ότι εμείς δεν μιλάμε με κόμματα, μιλάμε μόνο με πρόσωπα τα οποία πρέπει να έχουν παραιτηθεί από τα αξιώματά τους. Αυτή η παραδοξότητα που ζούμε πρέπει να λυθεί. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε έτσι. Δεν μπορεί να διαλύεται ένα ιστορικό κόμμα επειδή κάποιος έτσι το αποφάσισε».

Παρεμβάσεις για στελέχη και κομματική ιδιότητα

Ο ίδιος άφησε αιχμές για τη στάση στελεχών, επισημαίνοντας: «Κάποια στελέχη έχουν παραιτηθεί και πρέπει να αντικατασταθούν. Κάποιοι όμως δεν έχουν παραιτηθεί από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ή από βουλευτές. Αυτό είναι άτιμο. Είναι δικαίωμά τους να επιλέγουν κάποιον άλλον κομματικό σχηματισμό, παραιτείσαι όμως και πας εκεί. Δεν μπορείς να στηρίζεις κάποιον και να είσαι στέλεχος άλλου κόμματος».

Σε πιο αιχμηρό τόνο, ο Παύλος Πολάκης έθεσε ζήτημα συμφωνιών και προθέσεων της ηγεσίας: «Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει ο Φάμελλος να φέρει συμφωνία, υπάρχει ή δεν υπάρχει με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του. Άμα δεν υπάρχει, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή η κατάσταση εξηγείται μόνο με δύο τρόπους: Ή υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στην ηγετική ομάδα γύρω από τον κύριο Φάμελλο ή είναι μια τρομερή επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να σε ελεήσουν και να σε δεχτούν αύριο μεθαύριο στα ψηφοδέλτια. Για αυτόν τον λόγο και εμείς λέμε ότι πρέπει πολύ σύντομα –και τελειώνει και το τελεσίγραφο – να δώσει τη συμφωνία που υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και βέβαια, προσέξτε, οι συμφωνίες της συμπόρευσης γίνονται με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δεν γίνονται γενικώς και αορίστως».

Πρωτοβουλία για νέα σύγκληση και μήνυμα προς Τσίπρα

Ο ίδιος ανακοίνωσε πρωτοβουλίες για την επανασύγκληση των κομματικών οργάνων λέγοντας: «Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία μαζί με κάποιους συντρόφους και διατυπώνουμε αίτημα για νέα σύγκληση κεντρικής επιτροπής. Θα στείλουμε και σύντομα μήνυμα και στον Αλέξη Τσίπρα για να υπάρξει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σε κάποια πράγματα. Αυτή η κατάσταση είναι θολή και μπάσταρδη και πρέπει να λυθεί».

Ερωτηθείς για το πολιτικό μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και του Σωκράτη Φάμελλου, εμφανίστηκε επιφυλακτικός σημειώνοντας ότι «έτσι όπως το βλέπω, όχι. Αφού η λογική είναι να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ». Για την παραμονή του στην ηγεσία ανέφερε: «Το γιατί παραμένει Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα λυθεί στις εσωτερικές μας διαδικασίες».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην επόμενη πολιτική φάση, επισημαίνοντας ότι «θα προσπαθήσω ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μέλλον με ευρύτερες συμμαχίες και μακάρι με τη δημιουργία ενός κοινού ψηφοδελτίου όλης της δημοκρατικής προοδευτικής αριστερής παράταξης».