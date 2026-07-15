Ποιους τρέμουν οι οδηγοί στην Ελλάδα;

Πρόσφατες μελέτες και διεθνείς εκθέσεις για την οδική συμπεριφορά καταγράφουν ένα εντυπωσιακό εύρημα: σχεδόν το 90% των οδηγών παραδέχεται ότι νιώθει άγχος κατά την οδήγηση. Και η κύρια αιτία δεν είναι οι συνθήκες του δρόμου ούτε οι απαιτήσεις της κυκλοφορίας. Είναι οι άλλοι οδηγοί — οι υπερβολικές ταχύτητες, οι μηδενικές αποστάσεις ασφαλείας, η επιθετικότητα που ξεσπάει για τον παραμικρό λόγο.

Ο φόβος είναι πανευρωπαϊκός, αλλά στην Ελλάδα έχει χρώμα

Το φαινόμενο δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα. Σε όλη την Ευρώπη, η αίσθηση ανασφάλειας στους δρόμους έχει ανέβει σε υψηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια, καθώς η επιθετική οδήγηση έχει γίνει σχεδόν κανόνας σε αστικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, στην ελληνική πραγματικότητα η κατάσταση αποκτά ιδιαίτερη ένταση: πολλοί οδηγοί ομολογούν ότι βρίζουν, κορνάρουν χωρίς λόγο ή «κολλάνε» στον προφυλακτήρα του μπροστινού τους όταν αισθάνονται ότι αδικήθηκαν στον δρόμο. Ένα μικρό αλλά ανησυχητικό ποσοστό φτάνει στο σημείο να σταματά το όχημά του για να διαπληκτιστεί.

Αυτό δημιουργεί έναν παράδοξο κύκλο: οι οδηγοί φοβούνται τους άλλους, αλλά ταυτόχρονα είναι οι ίδιοι «οι άλλοι» για κάποιον τρίτο.

Το κινητό: η πιο προβλέψιμη παγίδα

Πέρα από την επιθετικότητα, υπάρχει και η απόσπαση προσοχής — και εδώ τα δεδομένα είναι εξίσου αποκαρδιωτικά. Η χρήση κινητού κατά την οδήγηση, είτε για κλήσεις είτε για μηνύματα, παραμένει μία από τις πιο διαδεδομένες και ταυτόχρονα πιο επικίνδυνες συνήθειες στον δρόμο. Το παράδοξο: οι περισσότεροι οδηγοί γνωρίζουν τον κίνδυνο και ωστόσο εξακολουθούν. Η γνώση, δηλαδή, δεν μεταφράζεται αυτόματα σε αλλαγή συμπεριφοράς.

Το ίδιο ισχύει για την υπερβολική ταχύτητα. Σε ελληνικούς δρόμους, τόσο αστικούς όσο και εθνικούς, η τήρηση των ορίων παραμένει μάλλον εξαίρεση παρά κανόνας. Και αν η κόπωση ή το αλκοόλ προστεθούν στην εξίσωση — όπως καταγράφουν διεθνείς εκθέσεις για τη σχέση τους με σοβαρά τροχαία — το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο.

Η τεχνολογία βοηθά, αλλά δεν αρκεί

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν κάνει άλματα στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας. Συστήματα ανίχνευσης κόπωσης, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, lane assist, blind spot monitoring — το σύγχρονο αυτοκίνητο έχει μετατραπεί σε έναν συν-οδηγό που επαγρυπνεί. Κι όμως, όσο εξελιγμένη κι αν είναι η τεχνολογία, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη στάση του ανθρώπου απέναντι στην οδήγηση.

Η ανθρώπινη συμπεριφορά παραμένει ο αδύναμος κρίκος — και ο πιο καθοριστικός.

Κουλτούρα, όχι μόνο κανόνες

Η βαθύτερη αλήθεια που αναδύεται από όλα αυτά τα δεδομένα είναι ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι κυρίως ζήτημα υποδομών ή νομοθεσίας. Είναι ζήτημα κουλτούρας. Και η κουλτούρα αλλάζει πιο αργά από οποιοδήποτε νόμο ή σύστημα τεχνολογίας. Χρειάζεται εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και — κυρίως — αυτοκριτική.

Γιατί ο πιο επικίνδυνος οδηγός στον δρόμο είναι αυτός που πιστεύει ότι ο επικίνδυνος είναι πάντα ο άλλος.