Ποιος είναι ο Τζος Χακ που αναμένεται να αναλάβει προσωρινά καθήκοντα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα

ΟΤζος Χακ, νυν αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Αθήνα, αναμένεται να αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Ποιος είναι ο Τζος Χακ

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του στην Αθήνα, ο Χακ είχε διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για τη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής στη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο.

Παράλληλα, είχε υπηρετήσει ως διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, με τις αρμοδιότητές του να καλύπτουν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής του σταδιοδρομίας, έχει υπηρετήσει σε αμερικανικές διπλωματικές αποστολές στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Ρανγκούν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ.

Έχει, επίσης, αναλάβει σειρά καθηκόντων στην Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων στα γραφεία Υποθέσεων Κίνας και Κορέας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ διετέλεσε προσωπάρχης του τότε υφυπουργού Εξωτερικών για θέματα Ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού, Κερτ Κάμπελ.

Ο Τζος Χακ είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου «Johns Hopkins», ενώ διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το «International University of Japan» και πιστοποιητικό σπουδών από το «Johns Hopkins School of Advanced International Studies» στην Μπολόνια της Ιταλίας.

Μιλά κινεζικά (μανδαρινικά), ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά, γλωσσικές δεξιότητες που συνδέονται με τη μακρά διπλωματική του παρουσία στην Ασία και την Ευρώπη.

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Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τα καθήκοντα του επικεφαλής αναλαμβάνει κατά κανόνα ο αναπληρωτής αρχηγός της αποστολής, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας υποδοχής ενημερώνεται για το πρόσωπο που ασκεί προσωρινά τη διοίκηση. Η ανάθεση αυτή μπορεί να καλύψει το διάστημα κατά το οποίο η πρεσβευτική θέση παραμένει κενή.

Για τη διαδοχή, ο Λευκός Οίκος θα πρέπει, κατά τη συνήθη διαδικασία, να υποβάλει υποψηφιότητα στη Γερουσία. Ακολουθούν η εξέτασή της από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων και η διαδικασία έγκρισης από το Σώμα.

Η έγκριση δεν ταυτίζεται με την άμεση ανάληψη καθηκόντων στην Αθήνα, καθώς μεσολαβούν η ολοκλήρωση του διορισμού και οι απαιτούμενες διπλωματικές διατυπώσεις, περιλαμβανομένης της επίδοσης διαπιστευτηρίων.