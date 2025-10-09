Ποιος είναι ο Ούγγρος László Krasznahorkai που κέρδισε το Νόμπελ Χημείας

Η Επιτροπή ανέφερε ότι η βράβευσή του έγινε: «για το συναρπαστικό και οραματικό έργο του που, εν μέσω αποκάλυπτης τρομοκρατίας, επαναβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης».

Το έργο εξερευνά την ανθρώπινη κατάσταση σε περιόδους χάους, την πνευματική αντοχή και τη δύναμη της τέχνης απέναντι στην καταστροφή.

Ο László Krasznahorkai είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ευρωπαίους λογοτέχνες.

Πρώιμη ζωή και σπουδές

Γεννημένος στις 5 Ιανουαρίου 1954 στην πόλη Γκιούλα της Ουγγαρίας, ο Krasznahorkai προέρχεται από μια οικογένεια της μεσαίας τάξης. Μετά την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο Erkel Ferenc, σπούδασε αρχικά νομικά στο Πανεπιστήμιο του Σέγκεντ (1973–1976), αλλά σύντομα μεταπήδησε στη φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1983.

Η διπλωματική του εργασία επικεντρώθηκε στον εξόριστο Ούγγρο συγγραφέα Σάντορ Μαράι, δείχνοντας από νωρίς το ενδιαφέρον του για θέματα πολιτιστικής εξορίας, ταυτότητας και πνευματικής μοναξιάς.

Κατά τα φοιτητικά του χρόνια εργάστηκε και στον εκδοτικό οίκο Gondolat Könyvkiadó, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στον χώρο του βιβλίου.

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία

Το 1985, ο Κρασναχορκάι έκανε δυναμική είσοδο στη λογοτεχνία με το Sátántangó (Το Τανγκό του Σατανά), ένα σκοτεινό και αποκαλυπτικό μυθιστόρημα που γνώρισε τεράστια επιτυχία. Το βιβλίο θεωρείται σήμερα το πιο αναγνωρίσιμο έργο του παγκοσμίως και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, κερδίζοντας το Best Translated Book Award το 2013.

Το 1987, με υποτροφία DAAD, ταξίδεψε για πρώτη φορά στη Δύση και έζησε στο Δυτικό Βερολίνο. Από τότε, η ζωή του χαρακτηρίζεται από διαρκή κινητικότητα και διεθνείς επαφές.

Ταξίδεψε στην Ανατολική Ασία, ζώντας στην Κίνα και τη Μογγολία, εμπειρίες που διαμόρφωσαν το έργο του «Καταστροφή και θλίψη κάτω από τους ουρανούς» αλλά και το πολυβραβευμένο «Seiobo εκεί κάτω».

Μεταξύ των πιο σημαντικών μυθιστορημάτων του συγκαταλέγονται:

Sátántangó (Το Τανγκό του Σατανά) 1985

Az ellenállás melankóliája (Η Μελαγχολία της Αντίστασης) 1989

Háború és háború (Πόλεμος και Πόλεμος) 1999

Seiobo járt odalent (Seiobo εκεί κάτω) 2010

Σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής του πορείας αποτελεί η συνεργασία του με τον επίσης Ούγγρο σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ, ο οποίος μετέφερε στον κινηματογράφο αρκετά από τα έργα του. Το Sátántangó, με επτάμιση ώρες διάρκεια, αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Διεθνείς διακρίσεις και Βραβεία

Ο László Krasznahorkai έχει τιμηθεί με σειρά βραβείων:

Βραβείο Γιόζεφ Αττίλα (1987)

Βραβείο SWR-Bestenliste (1993)

Διεθνές Βραβείο Μπούκερ (2015)

Best Translated Book Award (2013 & 2014)

Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας (2025)

Έχει μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες, ενώ ο Αμερικανός ποιητής Άλεν Γκίνσμπεργκ τον στήριξε ιδιαίτερα στην ολοκλήρωση του έργου «Πόλεμος και Πόλεμος», φιλοξενώντας τον στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη.