Ποιος είναι ο Μπιλ Πουλτ εκλεκτός του Τραμπ στην υπηρεσία Εθνικών Πληροφοριών μετά την Γκάμπαρντ

Ένα πρόσωπο – έκπληξη χωρίς γνωστό υπόβαθρο στις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ , ο Μπιλ Πουλτ διορίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ ως υπηρεσιακός διευθυντής της υπηρεσίας Εθνικών Πληροφοριών (DNI) στη θέση της Τούλσι Γκάμπαρντ.

Η Γκάμπαρντ ανακοίνωσε τα σχέδια της να αποχωρήσει από τη DNI στο τέλος αυτού του μήνα.

«Ο Γουίλιαμ έχει βαθιά εμπειρία στη διαχείριση των πιο ευαίσθητων ζητημάτων στην Αμερική, την ασφάλεια και την ευρωστία των αγορών, και πάνω από 10 τρισεκατομμύρια δολάρια στις Fannie Mae/Freddie Mac, μια σημαντική αύξηση από εκεί που ήταν μόλις πριν από 12 μήνες», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η ανακοίνωση του Trump δεν έκανε καμία αναφορά σε υποψηφιότητα του Πουλτ για μόνιμη θέση στο DNI, αλλά αν το έκανε, η επικύρωση θα ήταν μια δύσκολη υπόθεση.

Ο Πουλτ, από τους πιο στενούς πολιτικούς συμμάχους του Αμερικανού προέδρου θα είναι διπλοθεσίτης καθώς θα παραμείνει Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA).

Έχει χρησιμοποιήσει την θέση του στη ρυθμιστική αρχή χρηματοδότησης κατοικιών για να πιέσει για έρευνες σχετικά με τους υποτιθέμενους πολιτικούς εχθρούς του Τραμπ.

Ο Πουλτ έγινε πρωτοσέλιδο πέρυσι επειδή πρότεινε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει τους Δημοκρατικούς νομοθέτες, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Λίζα Κούκ και τη Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς σχετικά με αναπόδεικτες κατηγορίες για απάτη σε υποθήκες. Καμία από τις κατηγορίες δεν οδήγησε σε καταδίκη.

Επίσης υποστήριξε στο Κογκρέσο τη διερεύνηση του τότε προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της κεντρικής τράπεζας και προώθησε μια ευρέως κατακριθείσα ιδέα για 50ετή στεγαστικά δάνεια που υποστήριζε ο Τραμπ.