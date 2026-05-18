Ποιοι θεσσαλονικείς εκλέχθηκαν στη νέα ΠΕ της ΝΔ

Ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης και διευθυντής του γραφείου του Δημήτρη Βαρτζόπουλου Χρυσόστομος Τσατσούλης με 649 ψήφους και ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θοδωρής Μητράκας εκλέχθηκαν πρώτοι απο τους θεσσαλονικείς, στην 11η και 12η θέση αντίστοιχα, στην νέα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ.

Απο τη Θεσσαλονίκη εκλέχθηκαν επίσης οι: Αντρούλα Παράσχου (279), Χρήστος Μανώλης (204), Αιμίλιος Λάλας (179) Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης-Εμμανουήλ (177), Γιώργος Τσακούμης (154), Θωμάς Βράνος (150), Μανώλης Μπελιμπασάκης (149), Στέλιος Τσομαρίδης (134), Μαρία Σαρηγιαννίδου (115), Κατερίνα Γκαγκάλη (108), Χριστίνα Γεωργάκη (98) και Ευαλία Ολάσογλου (86).

Απο τη Θεσσαλονίκη ήταν υποψήφιοι για τη νέα ΠΕ αλλά δεν εκλέχθηκαν, οι: Αντώνης Ζαβέρκος, Αλκμήνη Παπανικολάου, Αρβανιτίδου Φανή, Κώστας Φωτίου, Δανιήλ Παραμυθιώτης, Γιώργος Γκαζέπης, Τρεντζίδης Ανδρέας, Μιχαηλίδης Δημήτρης, Στέφανος Παπαγεωργίου.