Ποιοι ήταν δύο από τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες συγγενών

Τα στοιχεία ορισμένων από τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή έρχονται στη δημοσιότητα καθώς οι συγγενείς τους τους αναγνώρισαν από τα φωτογραφικά ντοκουμέντα με το τελευταίο καρέ πριν το απόσπασμα Πρωτομαγιά του ’44.

Με αναρτήσεις στο διαδίκτυο έγινε γνωστό πως με βάση μαρτυρίες και συγκριτικά στοιχεία, αναγνωρίζονται δύο από τους εκτελεσθέντες: ο Βασίλης Παπαδήμας και ο Ηλίας Ρίζος.

Ωστόσο με βάση τις προσπάθειες ταυτοποίησης για ένα από τα εικονιζόμενα άτομα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τον Βασίλη Παπαδήμα και το ΚΚΕ να κάνει λόγο για τον Δημήτρη Παπαδόπουλο.

Ο πρώτος που φέρεται να ταυτοποιήθηκε από την οικογένειά του, είναι ο ψηλός άνδρας με το λευκό πουκάμισο στην πιο κάτω φωτογραφία. Πρόκειται για τον μηχανικό στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Μεσσηνία , γεννημένο στην Πύλο Βασίλη Ν. Παπαδήμα, αδερφό του εκδότη Δημήτρη Παπαδήμα, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 1941 από τους Ιταλούς καραμπινιέρους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», η τραγωδία για την οικογένειά του δεν σταμάτησε εκεί: η μητέρα του υπέστη εγκεφαλικό και πέθανε σαράντα ημέρες μετά την εκτέλεση του γιου της. Ο αδελφός του, Δημήτρης Παπαδήμας – γνωστός εκδότης και αντιστασιακός που απεβίωσε το 2016 – είχε επίσης ενταχθεί στην Αντίσταση από νεαρή ηλικία. Όπως έχει καταγραφεί, βρέθηκε και ο ίδιος αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο εκτέλεσης στην Καισαριανή, ενώ μεταπολεμικά εξορίστηκε στη Μακρόνησο.

Ηλίας Ρίζος από τη Λαμία – Ο νεαρός που μοιάζει να χαμογελά ελαφρά

Παράλληλα, σε άλλη φωτογραφία ξεχωρίζει το πρόσωπο ενός νεαρού άνδρα που γυρίζει στο φακό πίσω του και μοιάζει να χαμογελά ελαφρά. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, πρόκειται για τον Ηλία Ριζο του Δημητρίου, ο οποίος σύμφωνα με το lamiareport.gr εργαζόταν σε μικρή βιοτεχνία παραγωγής ζυμαρικών και αρτοσκευασμάτων στη Λαμία, στην περιοχή του Αγίου Λουκά (Κλαραίικα).

Όταν οι ιταλικές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη, Έλληνες συνεργάτες τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν. Κρατήθηκε αρχικά στις φυλακές Λαμίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Τα αδέλφια του, Αποστόλης και Βασιλική, είχαν επίσης αντιστασιακή δράση και προσέκειντο στο ΚΚΕ.

Οι ατομικοί φάκελοι των 200 εκτελεσθέντων «κλειδί» για την ταυτοποίηση των φωτογραφιών

«Κλειδί» στην ταυτοποίηση των φωτογραφικών ντοκουμέντων των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής είναι ο ατομικοί φάκελοι που διατηρούνται μαζί με τα προσωπικά τους είδη και φυλάσσονται στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.

Ο φωτογραφικός φακός του Ορέστη Παναγιώτου, φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ – ΜΠΕ κατέγραψε τους ατομικούς αυτούς φακέλους, πειστήρια της εκτέλεσης των 200 αγωνιστών που σκοτώθηκαν από τα οπλοπολυβόλα των Γερμανών ναζί.

Ο ατομικός φάκελος του καισαριανιώτη τσαγκάρη Δημήτρη Πανταζή, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σοπευτήριο ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ανάμεσα στα έγγραφα αυτά βρίσκεται ο ατομικός φάκελος του τσαγκάρη Δημήτρη Πανταζή και το σημείωμα που πέταξε στους δρόμους της Αθήνας κατά τη μεταφορά του από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου προς το Σκοπευτήριο της Καισαριανής ο γεωπόνος Νίκος Μαριακάκης.

Ο ατομικός φάκελος του Ηλία Κακαλιού ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

«Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για την λευτεριά παρά να ζη σαν σκλάβος» έγραφε ο Νίκος Μαριακάκης πριν τον στείλουν στο απόσπασμα.

Το σημείωμα που πέταξε στους δρόμους της Αθήνας κατά τη μεταφορά του από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου προς το Σκοπευτήριο της Καισαριανής ο Νίκος Μαριακάκης ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο μεταξύ, στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον κάτοχο των φωτογραφιών που ανέβασε τα ντοκουμέντα στο ebay και μέσα στις επόμενες ημέρες θα μεταβούν στη Γάνδη, ώστε να αποτιμήσουν την αυθεντικότητα, καθώς και τη σημασία και την αξία της συλλογής.

Εφόσον τεκμηριωθούν η γνησιότητα και η νόμιμη προέλευση, το υπουργείο θα προχωρήσει άμεσα, μέσω της κατάλληλης νομικής οδού, στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτησή της.

Ο ατομικός φάκελος του 14χρονου μαθητή Ανδρέα Λυκουρίνου ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Όπως έκανε γνωστό νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Κακλαμάνης, την Πέμπτη (19/2) αναμένεται να συνεδριάσει η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, όπου θα ζητήσει την εξουσιοδότηση της ώστε αν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή «να προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες».

Στο μεταξύ, το ΚΚΕ, επιδιώκοντας να συμβάλει στην προσπάθεια της ταυτοποίησης δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τα πρόσωπα που πιθανώς απεικονίζονται στις φωτογραφίες.

Όπως αναφέρει, μελετώντας τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, στην πλειοψηφία τους στελεχών και μελών του ΚΚΕ. Από την μέχρι τώρα έρευνα προκύπτει ότι πολύ πιθανά σε μία από τις φωτογραφίες απεικονίζεται ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Επίσης πολύ πιθανά σε μία από τις φωτογραφίες απεικονίζεται ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης.