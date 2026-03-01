Ποιοι εργαζόμενοι θα πάρουν αύξηση τον Απρίλιο – Κατώτατος μισθός και Συλλογικές Συμβάσεις

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου και η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας φέρνει αυξήσεις για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, που μπορεί να κυμαίνονται από 30 – 40 ευρώ ή ακόμα και στο 20% του μισθού τους, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Ωστόσο, δεν θα μείνουν παραπονεμένοι ούτε οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, καθώς θα ωφεληθούν από την οριζόντια αύξηση των μισθών τον Απρίλιο.

Σε πρώτη φάση βέβαια θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι αναμένεται να καταθέτουν προτάσεις και τεκμηρίωση έως τον Μάρτιο.

Ενώ, στο τέλος του μήνα θα κατατεθεί εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, με εφαρμογή από 1η Απριλίου.

Σημείο «κλειδί» θα είναι και η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς αυτή τη στιγμή, μόλις 740.000 εργαζόμενοι βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα κάποιας μορφής ΣΣΕ, επί συνόλου 2.296.000 στον ιδιωτικό τομέα.

Τι αλλάζει με την επέκταση των ΣΣΕ

Η επέκταση μιας ΣΣΕ μετά τη νομοθέτηση της στις αρχές του 2026 θα σημάνει την καθολική εφαρμογή των μισθολογικών και μη όρων για όλους τους μισθωτούς του εκάστοτε κλάδου.

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος αναμένονται αυξήσεις μισθών, της τάξεως του 15%-20% στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, λόγω της επαναφοράς τους.

Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας, που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό θα πρέπει μετά την επέκταση της ΣΣΕ του κλάδου να παίρνει πλέον τον μισθό που προβλέπει η κλαδική σύμβαση.

Και επειδή οι κλαδικοί μισθοί είναι πάντα υψηλότεροι από τον κατώτατο, αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Οι κλάδοι που ευνοούνται

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε κλάδους όπως οι επιχειρήσεις πετρελαίου, οι ιατρικοί επισκέπτες, οι ηλεκτρολόγοι, αλλά και εργαζόμενοι στον τουρισμό και τη ναυτιλία αναμένεται να είναι μεταξύ των «τυχερών» που θα δουν αυξήσεις μισθών μετά τη νομοθέτηση της επέκτασης των ΣΣΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά 15 κλάδοι έχουν κλαδικές συμβάσεις σε ισχύ όπως των Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων όλης της χώρας η οποία λήγει στις 31/3/2026, Τραπεζών – ΟΤΟΕ, Υπαλληλικού Προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας και άλλοι.

Αύξηση κατώτατου μισθού

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει αύξηση περί τα 30 ευρώ στο νέο κατώτατο μισθό που θα εφαρμοστεί την 1η Απριλίου, ανεβάζοντας τα σημερινά 880 ευρώ στα 910 ευρώ (μικτά).

Στο δεύτερο – και πιο αίσόδοξο – σενάριο η αύξηση ανέρχεται σε 40 ευρώ, ανεβάζοντας τα σημερινά 880 ευρώ στα 920 ευρώ (μικτά).

Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη θα επηρεάσει και τους βασικούς μισθούς των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, αλλά και τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο.

Υπενθυμίζεται πως στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός των 950 ευρώ μέχρι το 2027.

Από το 2028 η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα βασίζεται σε ένα μαθηματικό τύπο που θα λαμβάνει υπόψη την πορεία της οικονομίας και τον πληθωρισμό.

Τι θα κερδίσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Στα 620 ευρώ αποτιμούνται οι παρεμβάσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους από τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος φέτος.

Συγκεκριμένα, το παραπάνω όφελος θα προκύψει από: