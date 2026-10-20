Ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο;

Ποιοι τουρίστες έχουν τους καλύτερους τρόπους, ποιοι αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδωρήματα και ποιοι ταξιδεύουν κυρίως για να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει ποιες εθνικότητες ξεχωρίζουν σε διαφορετικές πτυχές της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το SafariBookings, διαδικτυακή πλατφόρμα για σαφάρι στην Αφρική, με τη συμμετοχή 192 tour operators. Οι επαγγελματίες του τουρισμού κλήθηκαν να απαντήσουν ποια εθνικότητα θεωρούν πιο ευγενική, ποια αφήνει τα μεγαλύτερα φιλοδωρήματα, ποια ξοδεύει περισσότερα χρήματα, ποια είναι πιο δραστήρια και περιπετειώδης και ποια ταξιδεύει περισσότερο για το φαγητό.

Οι πιο ευγενικοί τουρίστες

Οι ταξιδιώτες από την Ιαπωνία κατέκτησαν την πρώτη θέση ως οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο, συγκεντρώνοντας το 21,1% των αναφορών. Ακολούθησαν η Νορβηγία με 10,6% και η Ελβετία με 10,4%, ενώ στην πρώτη πεντάδα βρέθηκαν επίσης ο Καναδάς και οι ΗΠΑ.

Στην τελευταία θέση της συγκεκριμένης κατάταξης βρέθηκε η Ιταλία, με μόλις 1,3% των συμμετεχόντων να θεωρούν τους Ιταλούς τουρίστες τους πιο ευγενικούς.

Ποιοι αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδωρήματα;

Οι Αμερικανοί ξεχώρισαν με μεγάλη διαφορά ως οι καλύτεροι στο φιλοδώρημα, συγκεντρώνοντας το 29,5% των αναφορών. Ακολούθησαν οι ταξιδιώτες από τη Γερμανία με 13,1%, τον Καναδά με 10% και την Ελβετία με 8,6%. Οι Αμερικανοί βρέθηκαν επίσης στην κορυφή όσον αφορά τις δαπάνες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, με ποσοστό 24%. Στη δεύτερη θέση ισοβάθμησαν η Γερμανία και ο Καναδάς, με 12,8% έκαστος.

Οι πιο περιπετειώδεις ταξιδιώτες

Στην κατηγορία των πιο δραστήριων και περιπετειωδών τουριστών κυριάρχησαν οι Ευρωπαίοι. Οι Γερμανοί κατέλαβαν την πρώτη θέση με 21,1%, ακολουθούμενοι από τους Γάλλους με 17,8% και τους Ολλανδούς με 11%. Στις τελευταίες θέσεις βρέθηκαν οι Βρετανοί και οι Ινδοί με 4,5%, ενώ οι Ισπανοί συγκέντρωσαν 4,3%.

Οι λάτρεις του φαγητού

Όσον αφορά εκείνους που επιλέγουν προορισμούς και εμπειρίες με βασικό κριτήριο το φαγητό, στην κορυφή βρέθηκαν κυρίως ασιατικές εθνικότητες. Η Ινδία κατέλαβε την πρώτη θέση, η Ιαπωνία τη δεύτερη και η Γαλλία την τρίτη με 12,4%. Η Κίνα βρέθηκε στην τέταρτη θέση, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσε η Ολλανδία με 7,7%. Η Ιταλία ακολούθησε στην έκτη θέση, με μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα διαφορά από την Ολλανδία.