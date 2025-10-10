Ποιοι είναι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που θεωρούνται ζωντανοί και θα ανταλλαγούν με Παλαιστίνιους

Στους 20 ανέρχονται οι ζωντανοί όμηροι που στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα ανταλλαχθούν με Παλαιστίνιους κρατούμενος .

Η συμφωνία προβλέπει την επιστροφή στο Ισραήλ συνολικά 47 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, από τους οποίους τουλάχιστον 25 είναι νεκροί.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα οι 20 όμηροι που θα επιστρε΄ψουν στο Ισραήλ είναι οι: