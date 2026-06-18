Ποιοι έδωσαν το παρών στην ομιλία Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη

Πολλοί βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν το παρών στην χθεσινοβραδινή ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στην τελετή αποφοίτησης των μαθητών του “Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ άλλων στην τελετή παρέστησαν οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας και Β’ Θεσσαλονίκης Θόδωρος Καράογλου και Φάνης Παππάς, ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης και ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νομού Θεσσαλονίκης της ΝΔ Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Εκεί ήταν και ο επίτροπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. και πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Επίσης ο πρώην ευρωβουλευτής Θοδωρής Ζαγοράκης και απο την αυτοδιοίκηση ο δήμαρχος Θερμαϊκού Θόδωρος Τζέκος και ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αβραμίδης.

Ακόμη, πολλοί πολιτικοί φίλοι του Καραμανλή απο τη Θεσσαλονίκη όπως ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ Θεσσαλονίκης Βάκης Φραντζής και ο πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Ανδρέας Λεούδης.

Μπορείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ απο την ομιλία του: