Ποιοι δεν πήγαν στον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης

Αρκετές ήταν οι απουσίες που καταγράφηκαν την Παρασκευή στην πρώτη συγκέντρωση της πρωτοβουλίας για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα λειτούργησε ως μαγνήτης για τον απλό κόσμο, που γέμισε με το παραπάνω την αίθουσα « Μ. Αναγνωστάκης» του δημαρχείου Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση υπήρχαν από βουλευτές μόνο η Κατερίνα Νοτοπούλου. Ο Χρήστος Γιαννούλης δεν ήταν εκεί, αν και κάποιοι εντόπισαν τον γιο του. Από πρώην βουλευτές ήταν ο Κώστας Καρπουχτσής και ο Γιώργος Κύρκος

Επίσης απών ο Χάρης Τσιόκας. Ο πρώην βουλευτής έχει ταχθεί υπέρ της συνεννόησης του χώρου και έχει βρεθεί σε πολλές ανάλογες εκδηλώσεις.

Ο Αντώνης Σαουλίδης εκ των ομιλητών στην παρουσίαση της Ιθάκης, όταν αυτή έγινε στη Θεσσαλονίκη. Τότε που η παρουσία του είχε σηκώσει πολύ σκόνη.

Από τους υποψήφιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. στις τελευταίες εκλογές θα περίμενε κανείς να δει στην αίθουσα τους Γιάννη Αμανατίδη, Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, τον Χρήστο Ρόκο – ήταν πάντως ο αδερφός του – τον Γιάννη Μυλόπουλο. Παρών ο Άρης Στυλιανού και η Νεκταρία Αγγελάκη.

Σχεδόν ανύπαρκτη και η παρουσία στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκηση.

ΣΤ. ΑΛ.