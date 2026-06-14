Ποιοι αποτελούν την νέα Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ – Ένας από τη Θεσσαλονίκη

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ την Τετάρτη εξελέγησαν τα οκτώ αιρετά μέλη, που μαζί με τα ex officio απαρτίζουν τη νέα Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος. Οι εκλεγέντες είναι οι εξής:

α) Κοινοβουλευτικά Μέλη

1. Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα

2. Αθανάσιος Παπαθανάσης

3. Σταύρος Παπασωτηρίου

4. Ασημίνα Σκόνδρα

β) Εξωκοινοβουλευτικά Μέλη

1. Παναγιώτης Παλπάνας

2. Χριστίνα Πατρικάκου

3. Γιώργος Τσακούμης

4. Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης

Υπενθυμίζεται ότι τα ex officio μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι: ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, οι Αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Σμυρλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης και ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου

Ο Γιώργος Τσακούμης είναι το μοναδικό μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας που προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη και έχει διατελέσει και πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ.