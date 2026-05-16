Ποιοι ακούγονται για το ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Μία πρώτη εικόνα αναφορικά με το ψηφοδέλτιο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Α’ Θεσσαλονίκης αρχίζει να σχηματίζεται. Κάποιοι ήδη εκφράζουν την επιθυμία τους ανοιχτά, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που δηλώνουν ενδιαφερόμενοι. Όπως και να έχει ο δρόμος μέχρι να βρεθούν στη θέση του υποψήφιου βουλευτή περιλαμβάνει πολλές στροφές.

Την ίδια ώρα υπάρχει και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τι θα γίνει με τον Χάρη Καστανίδη που πρόσφατα αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Θα ενταχθεί το νέο πολιτικό σχηματισμό ή θα απέχει από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση; Ο ίδιος κρατάει τα χαρτιά του κλειστά, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως το όνομα του δεν τροφοδοτεί σενάρια αναφορικά με το πολιτικό του μέλλον.

Ο πρώην υπουργός, έχει ταχθεί υπέρ της συνεργασίας των κομμάτων του αποκαλούμενου προοδευτικού χώρου. Και ήταν συχνές οι εμφανίσεις του ως ομιλητής σε αντίστοιχα πάνελ. Με την Λούκα Κατσέλη, τον Διονύση Τεμπονέρα, την Έφη Αχτσιόγλου κ.τ.λ. Σε όλα αυτά τόνιζε την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού πόλου απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας κατορθώσει να διαμορφώσει τις συνθήκες ενός τέτοιου άξονα και απευθύνει ένα ευρύτερο κάλεσμα, τότε τι θα έκανε ο κ. Καστανίδης; Πόσο μάλλον αν η πρόκληση ήταν ακόμη μεγαλύτερη: Όπως το να τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του Αλέξη Τσίπρα.

Απαλλαγμένος από το άγχος του σταυρού ο κ. Κασστανίδης θα μπορούσε να “οργώσει” την χώρα, αλλά και τα μιντιακά πάνελ με άνεση. Και να είναι το πρόσωπο που θα σηματοδοτεί την στροφή του Αλέξη Τσίπρα προς το κέντρο. Η οποία θα διανθιστεί και με άλλα ονόματα.

Τα ονόματα

Στις 18 Μαΐου θα γίνει η τρίτη εκδήλωση των υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα. Θα πραγματοποιηθεί στην Σταυρούπολη και στο δημοτικό θέατρο ” Χ.Τσακίρης”. Γίνεται προσπάθεια να είναι παρών και ο πρώην πρωθυπουργός ή τουλάχιστον ο Γιώργος Σιακαντάρης που μαζί με την 11μελή ομάδα του συνέγραψαν το μανιφέστο του νέου πολιτικού σχηματισμού. Ομιλητές θα είναι ο Αντώνης Σαουλίδης, η Θόδωρα Μπλέτα και ο Διονύσης Τεμπονέρας.

Φυσικά σε αυτή την εκδήλωση αναμένεται να δώσουν το παρών και πολλοί από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους βουλευτές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως ο Αντώνης Σαουλίδης, που επίσης αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Επίσης ο Νίκος Νυφούδης το όνομα του οποίου ακούγεται για αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Για τον κ. Νυφούδη ακούγεται επίσης πως θα μπορούσε να είναι υποψήφιος και στην Β’ Θεσσαλονίκης.

Ενδιαφερόμενοι επίσης είναι η Νεκταρία Αγγελάκη υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. στις τελευταίες εκλογές. Ακόμη ο δημοσιογράφος Άκης Σακισλόγλου προερχόμενος από την Νέα Αριστερά. Ο Αντώνης Ελευθεριάδης, τραπεζικός είναι ακόμη ένας από τους ενδιαφερόμενους, καθώς μετά την αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. ήταν ανενεργός, ωστόσο είναι μεταξύ των ανθρώπων που συμμετέχουν στον πυρήνα της Θεσσαλονίκης. Επίσης η Θοδώρα Μπλέτα. Από την νεολαία, υπάρχει ο φαρμακοποιός Μίλτος Τόσκας. Σίγουρα πάντως δεν θα είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της νέας γενιάς, αφού αναμένεται να είναι έντονη η παρουσία των κάτω από 30 ετών.

Από εκεί και πέρα ερωτηματικό αποτελεί τι θα γίνει με τον Άρη Στυλιανού. Και αυτό γιατί δεν έχει διευκρινιστεί αν θα μπορούν είναι υποψήφιοι βουλευτές τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Σε ότι αφορά τον Νίκο Μαραντζίδη δεν υπάρχει ζήτημα, καθώς ο ίδιος, δεν δείχνει να ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος βουλευτής.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ