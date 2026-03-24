Ποινική δίωξη στους 22 συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ – Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες είναι τα μέλη του μεγάλου κυκλώματος που μέσω εικονικών εταιριών φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά 11 εκατομμύρια ευρώ.

Οι 22 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την μεγάλη υπόθεση, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για τα κακουργήματα:

– Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

– Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

– Πλαστογραφία από κοινού

– Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ

– Φοροδιαφυγή, με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

– Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ

– Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Στην δίωξη περιλαμβάνονται επίσης τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, η αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε τη Δευτέρα έφερε στο φως ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών που δρούσε από το 2018, εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια και εμφανίζοντας εικονική απασχόληση προσωπικού. Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα απέφευγε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ενώ παράλληλα εισέπραττε παράνομα επιστροφές ΦΠΑ, προκαλώντας συνολική ζημία που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΦΚΑ και τα 11 εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή προσώπων με έντονη προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται πρώην παίκτες ριάλιτι επιβίωσης και μαγειρικής, ο πρώην σύντροφος influencer, καθώς και ένας γνωστός TikToker που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ.

Μετά την άρση του απορρήτου είδαν στο φως της δημοσιότητας αποκαλυπτικοί διάλογοι:

Γ.: Ήσουνα μαζί του τότε, μαζί τα κάνατε

Λογιστής: Που να θυμάμαι ρε, στείλε μου να δω

Γ.: Τι να σου στείλω από όλα;

Λογιστής : Στείλε μου κωδικούς taxis δικούς σου και τη εταιρείας να τα δω

Γ.: Ναι… έχεις γραφείο πλέον;

Λογιστής:Όχι από εδώ

Γ.:Τι εννοείς όχι από εδώ; Είσαι ακόμη λογιστής ή έχεις αλλάξει επάγγελμα;

Λογιστής: Περίπου… όχι στο τηλέφωνο. Πάρε με τηλέφωνο να το φτιάξω

Γ.: Ωραία θα σε πάρω

Λογιστής: Πάρε με στο whats up

Σε άλλο διάλογο

Λογιστής: Κοίτα τώρα τον μαλ@κα μου τα έχει σε δεκάρικα και πρέπει να τα χωρίσω

Σύζυγος: Μου κάνεις πλάκα.. σου τα έφερε σε δεκάρικα;

Λογιστής : Σε δέκα…

Σύζυγος : Α… δεκαχίλιαρα

Λογιστής : Τα δύο πακετάκια εδώ φαίνονται πολύ μικρά

Σύζυγος : Όσα σου έδωσα την προηγούμενη φορά είναι, δεν έχω πάρει τίποτα. Ότι σου έδωσα (ακατάληπτο) προχτές παραπροχτές και μου τα ξανάδωσες πίσω

Λογιστής : Ναι

Σύζυγος: Τίποτα δεν έχω πάρει, όπως τα έπιασα και στα έδωσα έτσι τα ξαναέβαλα πίσω και άφησες και δυο πράσινα και μου είπες να τα βάλω στο συρτάρι.

Νέος διάλογος

Σύζυγος: Ναι θέλω να έρθει κάποιος στο σπίτι να πάρει κάποια πράγματα.

Μητέρα: Ναι

Σύζυγός: Και να τα πάρετε εσείς και να πάτε αύριο σε μια θυρίδα

Μητέρα: Εντάξει. Τι έγινε;

Σύζυγος: Δεν έγινε κάτι απλώς έχω οδηγία να σας δώσω τα πράγματα αλλά δεν μπορώ να τα φέρω εγώ γιατί δεν θέλω να βγω έξω με τόσα πράγματα

Μητέρα: Εντάξει παιδί μου οκ

Σύζυγος Και θα ήθελα… συγγνώμη τώρα για την πίεση αλλά θα ήθελα να γίνει άμεσα δηλαδή θέλω να γίνει τώρα

Μητέρα: Ο Λ. που είναι;

Σύζυγος: Έχει πάει με έναν συνεργάτη σε μια δουλειά στο Κολωνάκι

Σύζυγος: Χρήματα και ρολόγια

Μητέρα: Ναι

Σύζυγος: Μου είπε όλα στη θυρίδα

Μητέρα: Μάλιστα

Σύζυγος: Τα χαρτιά που σας έχω δώσει, να τα φυλάξετε κάπου στο σπίτι καλά

Μητέρα: Ναι

Σύζυγος : Και από όλα τα κινητά που έχει μέσα να διαλέξετε όποια θέλετε και τα άλλα να τα βάλετε και αυτά στη θυρίδα

Μητέρα: Μάλιστα. Οπότε κρατάω τα χαρτιά και ένα κινητό;

Σύζυγος : Κρατάτε τα χαρτιά και ένα κινητό αλλά τα χαρτιά σε μέρος που να μην μπορεί να τα βρει κάποιος

Μητέρα: Εντάξει θα τα βάλω και αυτά σε ένα κιβωτιάκι που έχουμε εδώ

Σύζυγος: Οκ και χρήματα και ρολόγια ξέρετε.. αυτά

Μητέρα: Έγινε κάτι;

Σύζυγος : Όχι δεν έγινε κάτι

Μητέρα: Ααα

Σύζυγος: Αλλά επειδή γίνονται διάφορα και ακούγονται διάφορα μου είπε να κάνουμε αυτό, δεν ρώτησα κάτι παραπάνω

Μητέρα: Ναι

Σύζυγος : Αλλά μην ανησυχείτε δεν συμβαίνει κάτι

Διάλογος για τον έλεγχο της ΣΔΟΕ