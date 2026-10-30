Ποιες πληρωμές καταβάλλονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 6 Νοεμβρίου

«Μπαράζ» πληρωμών θα πραγματοποιηθεί από την προσεχή Δευτέρα 2 έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.