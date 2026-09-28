Ποιες ορμόνες φέρνουν την ευτυχία και πώς θα τις ενεργοποιήσουμε

Απολαύστε λίγη μαύρη σοκολάτα – ενισχύει επίσης την παραγωγή τους.

Σεροτονίνη: Η ορμόνη της ευεξίας

Η σεροτονίνη σχετίζεται στενά με τη σταθερότητα της διάθεσης και τη συναισθηματική ευεξία. Παίζει επίσης ρόλο στη μνήμη και τον ύπνο. Όταν τα επίπεδά της είναι χαμηλά, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα κατάθλιψης ή ευερεθιστότητας.

Τι βοηθά:

Διατροφή πλούσια σε τρυπτοφάνη (γαλακτοκομικά, μπανάνες, πουλερικά, ξηροί καρποί).

Βόλτες στον ήλιο, καθώς η έκθεση στο φως βοηθά τον οργανισμό να συνθέσει βιταμίνη D, που αυξάνει τα επίπεδα σεροτονίνης.

Ακούστε μουσική που σας ανεβάζει, η θετική επίδραση είναι πραγματική!

Ντοπαμίνη: Η ορμόνη της ανταμοιβής

Η ντοπαμίνη είναι υπεύθυνη για το αίσθημα της ευχαρίστησης και της επιβράβευσης. Εκκρίνεται κάθε φορά που κάνουμε κάτι που μας ικανοποιεί – από ένα νόστιμο γεύμα μέχρι μια ρομαντική στιγμή.

Πώς να την υποστηρίξετε:

Καταναλώστε τροφές πλούσιες σε τυροσίνη (πρωτεΐνες, όσπρια, ξηροί καρποί), η οποία συμβάλλει στη σύνθεσή της.

Θέστε στόχους και επιβραβεύστε τον εαυτό σας με κάθε επίτευγμα.

Επιδιώξτε νέες εμπειρίες – η καινοτομία τροφοδοτεί τη ντοπαμίνη.

Τροφές και συνήθειες που ενισχύουν τη διάθεση

Μαύρη σοκολάτα: Περιέχει σεροτονίνη και ενδορφίνες.

Δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα και λαχανικά: Βοηθούν στη σύνθεση της τρυπτοφάνης.

Λιπαρά ψάρια, λιναρόσπορος και καρύδια: Πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα που επηρεάζουν θετικά τους νευροδιαβιβαστές.