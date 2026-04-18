Ποιες είναι οι διαφορές σκνίπας και κουνουπιού; Ποιο από τα δύο είναι πιο επικίνδυνο για τον σκύλο μας

Οι σκνίπες και τα κουνούπια είναι «αόρατοι» εχθροί του σκύλου μας σχεδόν όλον τον χρόνο. Παρόλο που υπάρχουν περίοδοι που δεν τα βλέπουμε, δεν σημαίνει ότι έχουν εξαφανιστεί.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις διαφορές τους, ώστε να επιλέξουμε αποτελεσματικούς τρόπους να κρατήσουμε αυτά τα δύο έντομα μακριά και να προστατέψουμε τον σκύλο μας από τις ασθένειες που μεταφέρονται με το τσίμπημά τους.

Πότε εμφανίζονται οι σκνίπες και τα κουνούπια;

Τα κουνούπια εμφανίζονται κυρίως από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, και η δραστηριότητά τους κορυφώνεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Τον χειμώνα τα βλέπουμε σπάνια – σχεδόν εξαφανίζονται στις πιο κρύες περιοχές και κάνουν ελάχιστες εμφανίσεις, κυρίως σε μέρη όπως υπόγεια που είναι κάπως προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες.

Οι σκνίπες εμφανίζονται περίπου από τον Απρίλιο έως και τον Νοέμβριο και είναι πιο δραστήριες κυρίως όταν ο ήλιος πέφτει. Στην χώρα μας δεν εξαφανίζονται τελείως τους χειμερινούς μήνες, απλά μειώνεται ο πληθυσμός τους. Επειδή η Ελλάδα έχει ζεστό κλίμα ακόμα και τον χειμώνα, υπάρχει περίπτωση στις πόλεις και τα νησιά να τα συναντάμε όλον τον χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος από τα κουνούπια και τις σκνίπες δεν είναι μόνο καλοκαιρινός, αλλά υπάρχει και τον χειμώνα. Οπότε, η προστασία του σκύλου μας δεν περιορίζεται μόνο από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, αλλά πρέπει να είναι σταθερή και αποτελεσματική όλο τον χρόνο.

Ποιες είναι οι διαφορές τους;

Τα κουνούπια είναι μεγαλύτερα σε σχέση με τις σκνίπες. Τα πρώτα έχουν λεπτό σώμα, μακριά πόδια και ένα χαρακτηριστικό βουητό όταν πετούν, κάτι που τα κάνει να γίνονται εύκολα και σχεδόν αμέσως αντιληπτά όταν μας πλησιάζουν. Ζουν και αναπαράγονται κοντά σε στάσιμα νερά, όπως είναι τα νερά που λιμνάζουν σε γλάστρες, κουβάδες και φρεάτια.

Οι σκνίπες είναι πολύ μικρότερες, σχεδόν αόρατες με γυμνό μάτι, και δεν κάνουν θόρυβο όταν πετάνε, με αποτέλεσμα να είναι ακόμα πιο δύσκολο να τις αντιληφθεί κανείς. Ζουν και αναπαράγονται κοντά σε υγρά και σκιερά περιβάλλοντα, όπως κήπους, αυλές και περιοχές με πυκνή βλάστηση.

Τι ασθένειες μεταδίδουν;

Παρόλο που και τα δύο έντομα τρέφονται με αίμα, μεταδίδουν στους σκύλους διαφορετικές ασθένειες. Τα κουνούπια είναι γνωστά για τη μετάδοσή της διροφιλαρίωσης, μια ασθένεια που ονομάζεται και “σκουλήκι της καρδιάς”. Τα συμπτώματα εμφανίζονται σταδιακά, και περιλαμβάνουν δύσπνοια, βήχα, κόπωση, απότομη απώλεια βάρους, και σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, καρδιακή ανεπάρκεια. Πρόκειται για μια επικίνδυνη νόσο, η οποία μπορεί να προληφθεί αποτελεσματικά με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Οι σκνίπες είναι γνωστές για την μετάδοση της λεϊσμανίωσης, ή αλλιώς του καλαζάρ. Δυστυχώς, στην περίπτωση της λεϊσμανίωσης δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα στην αρχή, γι’ αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να διαγνωστεί και να αποφασιστεί η κατάλληλη αγωγή. Ένας σκύλος μπορεί να έχει καλαζάρ πολλούς μήνες, προτού γίνει αντιληπτό ότι νοσεί. Μερικά από τα συμπτώματα είναι ελαφρώς θαμπό τρίχωμα, μικρή απώλεια βάρους και λίγη κόπωση. Επομένως, είναι δύσκολο να καταλάβουμε αν ο σκύλος μας έχει καλαζάρ. Το καλαζάρ επηρεάζει το δέρμα, τα νεφρά και το ανοσοποιητικό σύστημα. Υπάρχει θεραπεία. Μπορεί να είναι μακροχρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις ένας σκύλος μπορεί να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για όλη του τη ζωή. Δυστυχώς, η λεϊσμανίωση είναι αρκετά δύσκολη στην αντιμετώπισή της και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του ζώου.

Μάθετε ποια είναι τα επικίνδυνα έντομα για το κατοικίδιό σας

Κάποια έντομα μπορεί απλά να δαγκώσουν το ζώο σας και να του προκαλέσουν φαγούρα, από κάποια άλλα όμως μπορεί να κινδυνέψει η υγεία του.

Τι είναι το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε;

Η προστασία είναι το Α και το Ω για να παραμείνει ασφαλής ο σκύλος μας. Τα αντιπαρασιτικά προϊόντα, όπως είναι τα ειδικά σπρέι, τα περιλαίμια και οι αμπούλες είναι απαραίτητα. Καλό είναι να αποφεύγουμε τις βόλτες τις ώρες που είναι πιο έντονη η δραστηριότητά τους, δηλαδή το σούρουπο και το βράδυ. Τα μέρη με λιμνάζοντα, βρώμικα νερά είναι απαγορευμένα.

Οι τακτικοί έλεγχοι από τον κτηνίατρο που παρακολουθεί το κατοικίδιό μας είναι εξαιρετικά σημαντικοί, καθώς μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση πιθανών ασθενειών.