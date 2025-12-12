Ποια σημεία του σπιτιού αρέσουν περισσότερο στον σκύλο μας

Το σπίτι μας δεν είναι απλώς ο χώρος κατοικίας για τον σκύλο μας. Είναι ο μικρόκοσμος μέσα στον οποίο εξερευνά, ξεκουράζεται και εκφράζεται, αφού εκεί περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του.

Παρόλο που τα σκυλιά δεν χρησιμοποιούν λέξεις για να πουν τι προτιμούν, η συμπεριφορά τους “μιλάει” από μόνη της. Παρατηρώντας προσεκτικά πού επιλέγουν να κάθονται, να κοιμούνται και να περνούν πολύ χρόνο, μπορούμε να καταλάβουμε πολλά για τις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις προτιμήσεις τους.

Κάθε σπίτι, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη διαρρύθμισή του, έχει συγκεκριμένα αγαπημένα σημεία για έναν σκύλο. Ας δούμε ποια είναι τα πιο συνηθισμένα μέρη που προτιμάει ο σκύλος μας και γιατί.

Το σημείο κοντά στην είσοδο και τα παράθυρα

Πολλά σκυλιά αγαπούν να κάθονται δίπλα στην εξώπορτα ή σε σημείο όπου έχουν οπτική επαφή με αυτήν. Με το να μένουν ξαπλωμένοι εκεί ελέγχουν ποιος μπαίνει στο σπίτι και νιώθουν ότι φέρνουν εις πέρας ένα σημαντικό σκοπό, καθώς ο φυσικός τους ρόλος, από ένστικτο είναι να προστατεύουν την οικογένειά τους. Ανάλογα με τον χαρακτήρα τους, μπορεί να το κάνουν είτε από ανάγκη φύλαξης, είτε απλώς επειδή συνδέουν την πόρτα με τη χαρά της επιστροφής σας.

Το παράθυρο είναι επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο για τον σκύλο μας, καθώς αποτελεί ένα μέρος γεμάτο ερεθίσματα, ειδικά αν βλέπει σε δρόμο. Για πολλούς σκύλους, αυτό είναι απλά διασκέδαση, για άλλους, ειδικά για πιο ανήσυχους ή φύλακες, είναι ακόμη ένας τρόπος να ελέγχουν το περιβάλλον τους.

Το κρεβάτι και ο καναπές

Δεν είναι μυστικό πως οι περισσότεροι σκύλοι λατρεύουν να ανεβαίνουν σε καναπέδες και κρεβάτια. Μερικοί κηδεμόνες το επιτρέπουν, άλλοι όχι, αλλά τα σκυλιά θα προσπαθήσουν έτσι και αλλιώς. Τα σημεία αυτά είναι πιο ζεστά και άνετα από το πάτωμα αλλά και γεμάτα με τη δική σας μυρωδιά που τους χαρίζει ηρεμία και ευχαρίστηση. Οι σκύλοι που ανεβαίνουν στο κρεβάτι μας, δεν το κάνουν μόνο για λόγους άνεσης, αλλά επειδή θέλουν να βρίσκονται κοντά σε αυτό που θεωρούν πηγή ασφάλειας και στοργής.

Κάτω από τραπέζια και καρέκλες

Τα σημεία που δημιουργούν φυσικά “καταφύγια” είναι από τα πιο αγαπημένα των σκύλων. Κάτω από το τραπέζι, πίσω από καρέκλες, κάτω από το γραφείο ή ακόμα και μέσα σε μια ανοιχτή ντουλάπα, ο σκύλος βρίσκει ένα προστατευμένο σημείο που μοιάζει με φωλιά. Αυτή η συμπεριφορά είναι πιο συνηθισμένη σε σκύλους που χρειάζονται χρόνο μόνοι τους, ή που αγχώνονται από θορύβους και εντάσεις.

Τα σημεία όπου υπάρχει φυσικό ρεύμα αέρα

Ιδιαίτερα τους ζεστούς μήνες, θα δείτε τον σκύλο σας να μετακινείται από σημείο σε σημείο μέχρι να βρει το τέλειο ρεύμα αέρα. Κοντά στο μπαλκόνι, μπροστά από έναν ανεμιστήρα, δίπλα σε μια πόρτα που αφήνει τη δροσιά να περνάει. Οι σκύλοι έχουν την ανάγκη να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία τους και για να ανακουφίζονται από τη ζέστη, θα ψάχνουν τα σημεία του σπιτιού που διατηρούνται δροσερά και ευχάριστα.

Το πιο ηλιόλουστο σημείο του σπιτιού

Οι σκύλοι λατρεύουν να λιάζονται. Αν υπάρχει κάποιο σημείο στο σπίτι όπου πέφτει ήλιος, ειδικά τις πρωινές ώρες, το πιθανότερο είναι να το βρείτε κατειλημμένο από τον σκύλο σας. Ο ήλιος πέρα από ζεστασιά, του προσφέρει χαλάρωση των μυών, αίσθηση ευεξίας και βελτίωση της διάθεσης. Πολλοί κηδεμόνες θα παρατηρήσουν τους σκύλους τους να κάνουν κύκλους μέσα στην ημέρα, μετακινώντας το σώμα τους για να ακολουθούν την πορεία του ήλιου στο δωμάτιο.

Το σημείο που καθόμαστε εμείς

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως για τον σκύλο, εμείς είμαστε το σημαντικότερο πρόσωπο στον κόσμο. Για αυτό και συνήθως επιλέγει να κάθεται δίπλα στα πόδια μας, πίσω από την καρέκλα μας και γενικότερα σε οποιοδήποτε μέρος βρισκόμαστε εκείνη στη στιγμή. Αυτή η συμπεριφορά δεν προκύπτει λόγω ανάγκης να μας φυλάξει ή να μας παρακολουθεί. Τις περισσότερες φορές είναι η επιθυμία να βρίσκεται κοντά μας, να νιώθει την παρουσία μας, να ακούει τις κινήσεις μας και να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας.

Το πού επιλέγει να βρίσκεται ο σκύλος σας μέσα στο σπίτι δεν είναι τυχαίο. Καθένα από αυτά τα σημεία αντανακλά τις ανάγκες του για ασφάλεια και σύνδεση, την προσπάθειά του να ελέγχει το περιβάλλον του και την επιθυμία του για άνεση και ηρεμία. Κατανοώντας τα αγαπημένα του μέρη, μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα τον χαρακτήρα του και να κάνετε το σπίτι ακόμα πιο φιλικό προς τις ανάγκες του.

Μπορούμε να βοηθήσουμε τον σκύλο μας να νιώθει ακόμα πιο άνετα στο σπίτι, δημιουργώντας μια σταθερή και άνετη “βάση” αλλά και μικρά σημεία με μαλακά υφάσματα και κουβέρτες, στα οποία θα μπορεί να απομονώνεται όταν το θέλει. Επίσης θα μας βοηθήσουν πολύ ένα παράθυρο με άνετη πρόσβαση και μέρη με ήπιες θερμοκρασίες που θα τα προτιμάει σε περιόδους με κρύο αλλά και έντονη ζέστη.

Οι σκύλοι δεν χρειάζονται πολυτελή σημεία στο σπίτι, αλλά την αίσθηση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Αν μπορέσουμε να τους τις εξασφαλίσουμε, είναι σίγουρο πως θα κάνουμε πιο όμορφη την καθημερινότητά τους

