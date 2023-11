Ποια παντελόνια να επιλέξεις εάν δεν θέλεις να φορέσεις κολάν φέτος τον χειμώνα

Εάν πριν από μερικά χρόνια μας έλεγαν ότι το κολάν το οποίο φοράμε στο γυμναστήριο και μέσα στο σπίτι θα είναι το go to item όταν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα άνετο σύνολο τόσο στογραφείο, το brunch, τα ψώνια και άλλες περιστάσεις όπου η άνεση και η ευελιξία κινήσεων είναι η βασική προτεραιότητα του look μας, μπορεί να μην το πιστεύαμε. Και επειδή οι περισσότερες από εμάς στις περισσότερες των περιστάσεων αναζητάμε ένα άνετο outfit στην γκαρνταρόμπα μας, έχοντας σχεδόν εξαντλήσει τα πιθανά styling combos που μπορούμε να δημιουργήσουμε με ένα κολάν, προσπαθούμε να σκεφτούμε εναλλακτικές οι οποίες θα μας χαρίσουν το αποτέλεσμα που θέλουμε.

Και επειδή μπορεί να σκεφτείς ότι δεν υπάρχει κάτι περισσότερο άνετο από ένα κολάν, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει όλες τις εναλλακτικές επιλογές που έχουμε για να δημιουργήσουμε με στιλιστική ευκολία και ασφάλεια ένα σύνολο το οποίο θα μας χαρίζει την ίδια άνεση και πληροί τα κριτήρια τα οποία καθιστούν το κολάν σε ένα από τα αγαπημένα μας fashion items. Loose denim παντελόνι Μπορεί να μην έχεις στο μυαλό σου τα τζιν παντελόνια ως μία άνετη επιλογή που συγκρίνεται με το κολάν σου, πάραυτα όμως εάν έχεις δοκιμάσει τα επίκαιρα wide leg denim παντελόνια τότε ήδη γνωρίζεις ότι η άνετη και η loose εφαρμογή τους σου χαρίζουν τον χώρο που χρειάζεται το σώμα σου για να είναι χαλαρό και με ευελιξία κινήσεων. Πλεκτό παντελόνι Όσο άνετο και cozy είναι το αγαπημένο σου πουλόβερ, την ίδια αίσθηση μπορεί να σου χαρίσει και ένα πλεκτό παντελόνι, πιθανότατα θα γίνει το νέο σου new favorite. Wide leg παντελόνα Η εναλλακτική επιλογή ενός denim παντελονιού σε loose γραμμή είναι αναμφίβολα μία wide leg παντελόνα η οποία έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και προτερήματα προσφέροντας μας ένα ακόμη άνετο και διαφορετικό σύνολο. Denim σορτς Τον χειμώνα μπορούμε επίσης να επιλέγουμε τα σορτς που μας κάνουν να νιώθουμε άνετα όπως και αέρινα. Τους φθινοπωρινούς όπως και τους χειμερινούς μήνες μπορούμε να τα συνδυάσουμε με καλσόν και μποτάκια ή μπότες. Cargo παντελόνι Πέρα από την πρακτική τους χρήση λόγω των πολλών τσεπών τους, τα cargo παντελόνια λόγω του υφάσματος τους είναι και πολύ άνετα εξυπηρετώντας την ευελιξία που επιθυμούμε μέσα στην ημέρα μας. Πέρα από την άνεση που προσφέρουν θα σου χαρίσουν και έξτρα στιλιστικούς πόντους καθώς θεωρούνται μία ενημερωμένη και επίκαιρη επιλογή για την γκαρνταρόμπα σου. Φόρμα Λίγα χρόνια πριν, πριν τα κολάν γίνουν η νούμερο ένα επιλογή μας όταν σκεφτόμαστε τη λέξη άνεση, οι κλασικές φόρμες ήταν αυτές που θα επιλέγαμε για τις πιο άνετες και cozy εμφανίσεις μας .