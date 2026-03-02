Ποια ομάδα μπορεί να αντικαταστήσει ο Ιράν εάν δεν συμμετάσχει στο Μουντιάλ

Την ώρα που όλα δείχνουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν φαίνεται να έχει διάρκεια, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η ιρανική ομάδα να μην συμμετάσχει στο Μουντιάλ που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Το Ιράν είναι στον 7o όμιλο του Μουντιάλ 2026 μαζί με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία, με προγραμματισμένους αγώνες μεταξύ Λος Άντζελες και Σιάτλ.

Τι ορίζει το άρθρο 6.2

Σύμφωνα με τους κανόνες της FIFA και το άρθρο 6.2 των κανονισμών: Μια ομοσπονδία που αποσύρεται εντός 30 ημερών από τον πρώτο αγώνα του τελικού τουρνουά θα τιμωρηθεί με πρόστιμο τουλάχιστον 250.000 ελβετικών φράγκων, το οποίο θα αυξηθεί σε τουλάχιστον 500.000 ελβετικά φράγκα για αποσύρσεις αργότερα. Εκτός από το πρόστιμο, η ομοσπονδία πρέπει να επιστρέψει τις συνεισφορές που έλαβε από τη FIFA για την προετοιμασία του τουρνουά.

Το βασικό σημείο, ωστόσο, αφορά την αντικατάσταση ομάδας.

Το άρθρο 6.7 ορίζει:

«Εάν μια συμμετέχουσα ομοσπονδία-μέλος αποσυρθεί ή/και αποκλειστεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του 2026, η FIFA αποφασίζει για το θέμα κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια και λαμβάνει τυχόν μέτρα που κρίνει απαραίτητα.

Η FIFA μπορεί να αποφασίσει να αντικαταστήσει την εν λόγω συμμετέχουσα ομοσπονδία με άλλη ομοσπονδία».

Η βασική επιλογή

Βασική επιλογή παραμένει η αξιοποίηση της ασιατικής συνομοσπονδίας.

Να σημειωθεί ότι, το Ουζμπεκιστάν, δεύτερο στον όμιλο που κέρδισε το Ιράν, έχει ήδη επιτύχει άμεση πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα -τρίτο και τέταρτο- έχουν προχωρήσει μέσω επιπλέον γύρων, με το πρώτο να προκρίνεται στα playoffs και το δεύτερο να αποκλείεται από το Ιράκ.

Το Ιράκ θα αντιμετωπίσει είτε τη Βολιβία είτε το Σουρινάμ στα διηπειρωτικά playoffs για την τελευταία διαθέσιμη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Επομένως, εάν η FIFA επιλέξει να παραμείνει στην Ασία, οι επιλογές θα μπορούσαν να είναι το Ιράκ ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ωστόσο, δεδομένων των ιδιαίτερα αόριστων κανόνων, η FIFA θα αξιολογήσει αυτήν την επιλογή μόνο εάν το Ιράν αποσυρθεί.