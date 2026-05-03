Ποια γάτα σας ταιριάζει αναλόγως το ζώδιο σας

Εσείς τι ζώδιο είστε; Και τι γάτα πιστεύετε ότι ταιριάζει στον χαρακτήρα και την προσωπικότητά σας;

Προφανώς, πρόκειται για ένα χιουμοριστικό άρθρο. Όλες οι γάτες είναι υπέροχες και τους αξίζει η καλύτερη μεταχείριση, ανεξαρτήτως φυλής. Όποια μικρή κυρία και να επιλέξετε να υιοθετήσετε ή μάλλον όποια μικρή κυρία επιλέξει να σας υιοθετήσει – γιατί οι γάτες επιλέγουν τους ανθρώπους και όχι το αντίθετο – να ξέρετε ότι η ζωή σας θα πάρει άλλη τροπή. Η αγάπη, η χαρά, η τρυφερότητα, τα νιαουρίσματα, οι περίεργες αλλά αξιολάτρευτες συμπεριφορές, και η απίστευτη, για ένα πλάσμα τόσο δα μικρό, ανεξαρτησία, θα σας εκπλήξουν και δεν θα θέλετε να αλλάξετε τον μικρό σας αίλουρο με τίποτα πάνω στη γη.

Όμως, η αλήθεια είναι ότι επειδή κάθε άνθρωπος έχει τη δική του μοναδική προσωπικότητα, μπορεί να συμβιώνει καλύτερα με κάποια γάτα πιο κοντά στον χαρακτήρα του, τα επίπεδα ενέργειάς του και γενικότερα τη ζωή του.

Ας δούμε, λοιπόν, πάντα με χιούμορ όπως αναφέραμε, ποια φυλή γάτας θα σας ταίριαζε περισσότερο ανάλογα με το ζώδιό σας.

Κριός & Αιγυπτιακή γάτα Μάου

Οι Κριοί είναι ενθουσιώδεις, περιπετειώδεις και απίστευτα αισιόδοξοι. Βαριούνται εύκολα, γι’ αυτό γεμίζουν την ημέρα τους με ένα σωρό δραστηριότητες. Δεν κουράζονται (σχεδόν) ποτέ και δεν κάθονται σε ένα σημείο πάνω από δέκα λεπτά. Οπότε, η γάτα που τους ταιριάζει θα πρέπει να έχει αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά, για να ζήσουν την πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική ζωή μαζί. Και δεν υπάρχει καλύτερη φυλή γάτας από την Αιγυπτιακή Μάου, η οποία είναι λες και γεννήθηκε για έναν Κριό. Έχει αστείρευτη ενέργεια, είναι απίστευτα ομιλητική και δεν σταματάει να εκπλήσσει τον κηδεμόνα της με την εφευρετικότητά της, αφού κάθε λίγο και λιγάκι βρίσκει και ένα νέο σημείο να κρυφτεί ή να σκαρφαλώσει.

Ταύρος & γάτα Περσίας

Οι Ταύροι λατρεύουν την πολυτέλεια, το φαγητό και την ηρεμία. Τους αρέσει ο ύπνος και αγαπούν να κάθονται στο σαλόνι τους με τους καλύτερους τους φίλους, χαλαρώνοντας και φυσικά τρώγοντας. Επιλέγουν να έχουν κοντά τους άτομα που τους προσφέρουν γαλήνη. Όσον αφορά τη φυλή γάτας που θα του ταίριαζε είναι η γάτα Περσίας, η οποία φημίζεται για την ηρεμία της- πράγμα που αποζητά ένας Ταύρος. Οι γάτες Περσίας είναι στοργικές, προτιμούν το ήσυχο περιβάλλον και τα άνετα σημεία να ξεκουράζονται. Μπόνους αποτελεί το τρίχωμά τους, το οποίο χαϊδεύοντάς το, μπορεί να εξαφανίσει κάθε αρνητική σκέψη. Άρα, ίσως, είναι η πιο κατάλληλη γάτα για έναν Ταύρο, που δεν θέλει να φορτώνει το μυαλό του με προβλήματα.

Δίδυμος & γάτα Σιάμ

Οι Δίδυμοι είναι οι πιο ομιλητικοί και επικοινωνιακοί άνθρωποι του ζωδιακού κύκλου. Έχουν ταλέντο στο να ανοίγουν πολύωρες συζητήσεις και να κάνουν τον συνομιλητή τους να νιώθει σαν να τους γνωρίζει χρόνια. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, να τους ταιριάζει περισσότερο γάτα, από τη γάτα του Σιάμ. Οι Σιαμέζες είναι πανέξυπνες, ζωηρές και απίστευτα ομιλητικές. Οπότε, δεν θα αργούσαν να γίνουν κολλητές με έναν εξίσου έξυπνο και ομιλητικό Δίδυμο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί οι δύο μπορούν να γίνουν το πιο αχτύπητο δίδυμο που δεν θα βαρεθεί ποτέ ο ένας τον άλλον.

Καρκίνος & Scottish Folds

Οι Καρκίνοι είναι τα ευαίσθητα παιδιά του ζωδιακού κύκλου. Έχουν τρομερή ενσυναίσθηση, θέλουν να αγαπούν και να αγαπιούνται, θέλουν να φροντίζουν και να περιποιούνται τους πάντες – τόσο ανθρώπους όσο και ζώα. Δεν αντέχουν την απόρριψη, γι’ αυτό η καταλληλότερες γάτες για τους Καρκίνους είναι οι Scottish Folds, καθώς είναι στοργικές και τρυφερές με όλους. Οι Scottish Folds είναι γνωστές για τους δυνατούς δεσμούς που αναπτύσσουν με τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Δένονται βαθιά και ουσιαστικά, και δείχνουν την αγάπη τους με κάθε ευκαιρία, χαρακτηριστικά που κάνουν έναν Καρκίνο να “λιώνει”.

Λέων & Maine Coon

Οι Λέοντες είναι γεννημένοι ηγέτες. Επιβλητικοί, αποφασιστικοί και με παρουσία που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο, θέλουν να μπαίνουν σε ένα δωμάτιο και να εντυπωσιάζουν. Είναι πάντα περιποιημένοι και τους αρέσει η καλή ζωή. Οι γάτες Maine Coon είναι το άλλο τους μισό σε γάτα. Είναι και αυτές επιβλητικές, μεγαλοπρεπείς, κοινωνικές και μοιάζουν με μικρά λιονταράκια λόγω της γούνας τους. Είναι σίγουρο ότι ένα Λιοντάρι και μια Maine Coon θα ταιριάξουν απόλυτα, θα προσφέρουν ο ένας στον άλλον πίστη, αφοσίωση και αξέχαστες στιγμές, γεμάτες λάμψη και ενέργεια.

Παρθένος & Ρωσική Μπλε γάτα

Οι Παρθένοι είναι οργανωτικοί, θέλουν να τα έχουν όλα υπό έλεγχο, να βρίσκονται τα πάντα σε τάξη και το σπίτι τους να γυαλίζει από καθαριότητα. Είναι αρκετά ντροπαλοί και ίσως δυσκολεύονται να κάνουν το πρώτο βήμα και να δείξουν τα συναισθήματά τους. Μια Ρωσική Μπλε γάτα δεν μαδάει σχεδόν καθόλου (τσεκ στο κουτάκι “καθαριότητα), είναι απίστευτα ήρεμη- χαρακτηριστικό που αγαπούν οι Παρθένοι- και έχει το ταλέντο να κάνει τους πάντες να χαλαρώνουν κοντά της. Αν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν καθιστούν τις Ρωσικές μπλε γάτες ιδανικές για έναν Παρθένο, τότε καμία άλλη γάτα δεν θα μπορέσει να “σπάσει” τον πάγο και να πλησιάσει αυτό το ζώδιο με τον “κλειστό” χαρακτήρα.

Ζυγός & γάτα Ιμαλαΐων

Οι Ζυγοί είναι ισορροπημένοι, κοινωνικοί, καλαίσθητοι και αισιόδοξοι. Δημιουργούν πάντα ένα ζεστό κλίμα γύρω τους, γι’ αυτό οι περισσότεροι τους αγαπούν. Λατρεύουν καθετί όμορφο και βλέπουν το (κολονάτο φυσικά) ποτήρι, πάντα μισογεμάτο. Οι γάτες Ιμαλαΐων έχουν εντυπωσιακή εμφάνιση, υπέροχο τρίχωμα που κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί και να μην χαϊδέψει, είναι ήρεμες, κοινωνικές, ευγενικές και πάνω απ’ όλα γοητευτικές. Ζυγοί και γάτες Ιμαλαΐων μπορούν να γίνουν η καλύτερη ομάδα, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στον άνετο καναπέ τους.

Σκορπιός & Sphynx

Οι Σκορπιοί φαίνονται σκληροί, αλλά κατά βάθος είναι ευαίσθητοι. Ένα μυστηριώδες πέπλο καλύπτει την προσωπικότητά τους και μπορούν να γοητεύσουν και τον πιο δύσκολο και δύσπιστο άνθρωπο. Αγαπούν άνευ όρων και αφοσιώνονται χωρίς δεύτερες σκέψεις, μόνο σε όσους το αξίζουν. Οι γάτες Sphynx είναι αυτό ακριβώς που αναζητούν. Είναι πλάσματα που μαγνητίζουν το βλέμμα όλων, ιδιαίτερα συναισθηματικά, απόλυτα πιστά και με μια καρδιά από χρυσάφι. Οι Sphynx ξέρουν να αγαπούν και δεν διστάζουν να το δείξουν, όπως ακριβώς και ένας Σκορπιός.

Τοξότης & γάτα Αβάνας

Οι Τοξότες είναι περιπετειώδεις, ανήσυχοι, αισιόδοξοι και ανεξάρτητοι. Λατρεύουν να εξερευνούν νέους τόπους και να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα. Η ελευθερία είναι μια λέξη και έννοια που τους χαρακτηρίζει. Οι γάτες Αβάνας είναι ακριβώς όπως οι Τοξότες, γι’ αυτό αποτελούν το ιδανικό κατοικίδιο για το συγκεκριμένο ζώδιο. Είναι πολύ κοινωνικές, έξυπνες, τους αρέσει η αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους και είναι από τις γάτες που αγαπούν τις βόλτες. Ένας Τοξότης δεν πρόκειται ποτέ να βαρεθεί με μια γάτα Αβάνας, και μια γάτα Αβάνας δεν πρόκειται να βαρεθεί ποτέ με έναν Τοξότη.

Αιγόκερως & γάτα Munchkin

Οι Αιγόκεροι είναι στοχοπροσηλωμένοι, σοβαροί, υπεύθυνοι και εργατικοί. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν εμπόδια, εκείνοι βλέπουν ευκαιρίες. Αγαπούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, και θέλουν να πορεύονται με σαφείς κανόνες. Οι γάτες Munchkin μπορεί να είναι μικρές σε μέγεθος, αλλά έχουν μεγάλη προσωπικότητα. Είναι στιβαρές, έξυπνες και πολύ περίεργες. Είναι τρυφερές και δείχνουν την αγάπη τους, πράγμα που μπορεί να λείπει από τη ζωή των Αιγόκερων. Έτσι, λοιπόν, με την τσαχπινιά τους και τα νάζια τους, αλλά ταυτόχρονα και με τον αποφασιστικό τους χαρακτήρα, μπορούν να “λυγίζουν” και τον πιο δύσκολο Αιγόκερω.

Υδροχόος & Ragdoll

Οι Υδροχόοι είναι εκκεντρικοί, καινοτόμοι, προοδευτικοί και δημιουργικοί. Τους αρέσει να ξεχωρίζουν και εκτιμούν ιδιαιτέρως την ελευθερία. Δεν μπορούν με τίποτα να μπουν σε καλούπια και να περιοριστούν. Οι γάτες Ragdoll μπορούν να γίνουν οι καλύτερες φίλες τους, καθώς έχουν χαρακτήρα σκύλου. Είναι απόλυτα πιστές, λατρεύουν τα παιχνίδια και δημιουργούν πολύ ισχυρούς δεσμούς με τον κηδεμόνα τους. Κάτι που θα λατρέψει ένας Υδροχόος είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη φυλή γάτας μπορεί να εκπαιδευτεί και να μάθει ακόμα και εύκολα κόλπα, όπως το “κόλλα 5”.

Ιχθύς & Αμερικανική κοντότριχη γάτα

Οι Ιχθύες είναι ευαίσθητοι, ρομαντικοί και ονειροπόλοι. Διαθέτουν τρομερή ενσυναίσθηση, αγαπούν την ηρεμία και τις μεγάλες, βαθυστόχαστες συζητήσεις. Μπορεί μια αμερικανική κοντότριχη γάτα να μην μπορεί να μιλήσει για να μοιραστεί τις σκέψεις της με έναν Ιχθύ, αλλά μπορεί να μοιραστεί μαζί του στιγμές χαλάρωσης και ησυχίας. Λατρεύει τα power naps σε άνετα σημεία του σπιτιού, τις αγκαλιές και τα χάδια. Μπορεί να είναι δίπλα σε έναν Ιχθύ τις στιγμές που νιώθει στενοχωρημένος και να του φτιάξει τη διάθεση στο λεπτό.

Τελευταίες σκέψεις

Όπως αναφέραμε, το άρθρο είναι απόλυτα χιουμοριστικό. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Κάθε γάτα είναι ξεχωριστή. Η αρμονική τους συμβίωση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, και σίγουρα όχι από τα ζώδια.

Επίσης, ας μην ξεχνάμε τις ημίαιμες γατούλες. Μπορεί να μην ανήκουν σε κάποια φυλή, αλλά η αγάπη που μπορούν να δώσουν δεν συγκρίνεται με τίποτα. Και ταιριάζουν σε όλους.