Ποια ευρωπαϊκή χώρα φορολογεί περισσότερο τη βενζίνη – Η θέση της Ελλάδας

Σχεδόν τα μισά από τα χρήματα που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι οδηγοί στα καύσιμα κίνησης, φαίνεται πως πηγαίνουν στο κράτος, με την Ολλανδία να είναι η χώρα που φορολογεί περισσότερο τη βενζίνη .

Η τιμή της βενζίνης Euro-super 95 «σκαρφάλωσε» στα 2,06 ευρώ ανά λίτρο στις 14 Σεπτεμβρίου, η υψηλότερη που έχει καταγραφεί στην ΕΕ από το 2005.

Σύμφωνα με το Euronews, έρχονται να ασκήσουν περαιτέρω πιέσεις. Τα περιθώρια κέρδους διύλισης καταγράφουν το χάσμα μεταξύ του τι πληρώνουν τα διυλιστήρια για το αργό πετρέλαιο και του τι κερδίζουν πουλώντας βενζίνη και ντίζελ.

Ειδικοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκτιμούν ότι την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου αυτά τα περιθώρια πρόσθεσαν 0,17 ευρώ σε κάθε λίτρο βενζίνης στη ζώνη του ευρώ και 0,41 ευρώ σε κάθε λίτρο ντίζελ. Ωστόσο, σχεδόν τα μισά χρήματα που παραδίδουν οι οδηγοί στο πρατήριο βενζίνης πηγαίνουν στο κράτος ως φόροι.

Πώς φορολογείται η βενζίνη;

Όπως εξηγεί το Euronews, η βενζίνη φορολογείται σε δύο βασικά στάδια. Πρώτα επιβάλλεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ), μια σταθερή επιβάρυνση ανά λίτρο, η οποία δεν αυξάνεται αυτόματα όταν ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Ορισμένες χώρες επιβάλλουν επίσης φόρους άνθρακα ή άλλες επιβαρύνσεις.

Στη συνέχεια επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος υπολογίζεται στην τιμή του καυσίμου αφού έχουν προστεθεί οι συγκεκριμένοι φόροι και επιβαρύνσεις. Επομένως, οι οδηγοί πληρώνουν ΦΠΑ και στον ΕΦΚ.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι φόροι ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε 0,976 ευρώ ανά λίτρο, αντιπροσωπεύοντας το 47,3% της τιμής στην αντλία. Σε επτά κράτη-μέλη, ξεπερνούσαν το 1 ευρώ. Ακολουθούν οι 10 χώρες με τις υψηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις ανά λίτρο.

10. Λετονία: 0,960 ευρώ ανά λίτρο

Η Λετονία αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αμόλυβδη βενζίνη τον Ιανουάριο, από 532 ευρώ σε 555 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, δηλαδή 0,555 ευρώ ανά λίτρο.

Μια δεύτερη επιβάρυνση χρηματοδοτεί τα αποθέματα πετρελαίου έκτακτης ανάγκης της χώρας. Πρόκειται για τα αποθέματα που υποχρεούται να διατηρεί κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού. Ο φόρος ανέρχεται σε 91,26 ευρώ ανά τόνο πετρελαϊκών προϊόντων που πωλούνται στη Λετονία, δηλαδή λίγο κάτω από 7 λεπτά ανά λίτρο βενζίνης.

Ο ΦΠΑ, με συντελεστή 21%, προσθέτει 0,343 ευρώ.

Συνολικά, οι οδηγοί στη Λετονία πλήρωσαν 0,96 ευρώ σε φόρους ανά λίτρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της χώρας.

9. Εσθονία: 0,963 ευρώ ανά λίτρο

Η Εσθονία επιβάλλει ειδικό φόρο κατανάλωσης 0,593 ευρώ ανά λίτρο, μετά την αύξηση των φόρων στα καύσιμα τον Μάιο του 2025. Όταν οι τιμές εκτοξεύτηκαν την άνοιξη, το Ταλίν αποφάσισε να ακυρώσει μια περαιτέρω αύξηση που είχε προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2026.

Δεν υπάρχει άλλη επιβάρυνση στα καύσιμα. Ο ΦΠΑ, με συντελεστή 24%, έρχεται να προσθέσει επιπλέον 0,370 ευρώ.

Έτσι, η συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Εσθονία ανέρχεται σε 0,963 ευρώ για κάθε λίτρο, σχεδόν το μισό της τιμής στην αντλία, που είναι 1,914 ευρώ.

8. Πορτογαλία: 0,978 ευρώ ανά λίτρο

Ο βασικός φόρος καυσίμων της Πορτογαλίας, γνωστός ως ISP, ανέρχεται σε 0,432 ευρώ ανά λίτρο. Περιλαμβάνει την πρώην εισφορά για τις οδικές υπηρεσίες, η οποία αντιστοιχεί σε 8,7 λεπτά ανά λίτρο βενζίνης.

Ο ISP μειώνεται μέσω μιας προσωρινής έκπτωσης. Η έκπτωση εφαρμόζεται όταν οι τιμές αυξάνονται περισσότερο από 10 λεπτά πάνω από τις τιμές που επικρατούσαν τον Μάρτιο και επιστρέφει στους οδηγούς τον επιπλέον ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος.

Μια εισφορά άνθρακα προσθέτει στο συνολικό κόστος 0,159 ευρώ ανά λίτρο το 2026, ενώ ο ΦΠΑ, με συντελεστή 23%, προσθέτει 0,387 ευρώ.

Συνολικά, οι τρεις αυτές επιβαρύνσεις ανέρχονται σε 0,978 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στο πρόσφατο δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7. Ιταλία: 1,049 ευρώ ανά λίτρο

Η Ιταλία επιβάλλει ειδικό φόρο κατανάλωσης 0,673 ευρώ ανά λίτρο. Η βενζίνη και το ντίζελ υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή από τον Ιανουάριο, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει τον φόρο στη βενζίνη κατά 4,05 λεπτά και να αυξήσει αντίστοιχα τον φόρο στο ντίζελ.

Η Ρώμη έχει μειώσει τον συντελεστή για το ντίζελ από τα τέλη Ιουλίου, προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών. Για τη βενζίνη δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη μείωση.

Ο ΦΠΑ, με συντελεστή 22%, προσθέτει επιπλέον 0,376 ευρώ.

Το ιταλικό κράτος εισέπραττε 1,049 ευρώ για κάθε λίτρο που πωλούνταν, δηλαδή λίγο περισσότερο από το μισό της τιμής στην αντλία, που ήταν 2,084 ευρώ.

6. Γαλλία: 1,052 ευρώ ανά λίτρο

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης της Γαλλίας στη βενζίνη, που παλαιότερα ονομαζόταν TICPE, ανέρχεται σε 0,690 ευρώ ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου.

Ο ΦΠΑ, με συντελεστή 20%, προσθέτει 0,362 ευρώ.

Οι Γάλλοι οδηγοί κατέβαλαν 1,052 ευρώ σε φόρους για κάθε λίτρο.

5. Ελλάδα: 1,133 ευρώ ανά λίτρο

Η Ελλάδα επιβάλλει ειδικό φόρο κατανάλωσης 0,70 ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη.

Δύο επιβαρύνσεις, οι οποίες υπολογίζονται ως ποσοστό της τιμής, προσθέτουν περίπου 1,5 λεπτό: ένα τέλος για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών και μια εισφορά σε ειδικό λογαριασμό πετρελαιοειδών. Ο ΦΠΑ, με συντελεστή 24%, προσθέτει 0,418 ευρώ στο συνολικό κόστος.

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση έφτασε τα 1,133 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή το 52,5% της τιμής στην αντλία.

4. Γερμανία: 1,179 ευρώ ανά λίτρο

Ο ενεργειακός φόρος της Γερμανίας στη βενζίνη είναι σταθερός στα 65,45 λεπτά ανά λίτρο. Το Βερολίνο τον μείωσε προσωρινά κατά 14,04 λεπτά από την 1η Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου λόγω του πολέμου, αλλά ο συντελεστής έχει πλέον επανέλθει στα αρχικά επίπεδα.

Η τιμή για το κόστος άνθρακα προσθέτει περίπου 0,148 ευρώ ανά λίτρο. Από τον Ιανουάριο, τα δικαιώματα εκπομπών CO2 για τα ορυκτά καύσιμα ανέρχονται σε ένα εύρος τιμών από 55 ευρώ έως 65 ευρώ ανά τόνο.

Ο ΦΠΑ, με συντελεστή 19% — έναν από τους χαμηλότερους στην ΕΕ — προσθέτει 0,376 ευρώ.

Ο ενεργειακός φόρος, η τιμή άνθρακα και ο ΦΠΑ ανέρχονταν συνολικά σε 1,179 ευρώ ανά λίτρο, περίπου το μισό από όσα πλήρωναν οι Γερμανοί οδηγοί στην αντλία.

3. Φινλανδία: 1,193 ευρώ ανά λίτρο

Ο φόρος καυσίμων της Φινλανδίας, ύψους 0,722 ευρώ ανά λίτρο, αποτελείται από τρία μέρη: έναν φόρο που συνδέεται με το ενεργειακό περιεχόμενο του καυσίμου, έναν φόρο CO2 και μια μικρή εισφορά για την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Τον Ιανουάριο, το Ελσίνκι μείωσε την τιμή άνθρακα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου CO2, από 62 ευρώ σε 56,8 ευρώ ανά τόνο.

Εκεί όπου η Φινλανδία ξεχωρίζει είναι στον ΦΠΑ. Ο συντελεστής 25,5% είναι ο δεύτερος υψηλότερος στην ΕΕ, μετά το 27% της Ουγγαρίας, και προσθέτει 0,471 ευρώ ανά λίτρο.

Συνολικά, οι φόροι στη Φινλανδία ανέρχονταν σε 1,193 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Δανία: 1,230 ευρώ ανά λίτρο

Η Δανία έχει την ακριβότερη βενζίνη στην ΕΕ, στα 2,564 ευρώ το λίτρο, αλλά δεν είναι η χώρα με την υψηλότερη φορολογία.

Οι φόροι στα καύσιμα ανέρχονται συνολικά σε 5,36 κορώνες ανά λίτρο πριν από τον ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 0,717 ευρώ. Αποτελούνται από έναν ενεργειακό φόρο, έναν φόρο CO2 και μια εισφορά για τα οξείδια του αζώτου, με το σκέλος του φόρου CO2 να ανέρχεται μόνο του σε 1,86 κορώνες.

Ο ΦΠΑ, με συντελεστή 25%, εφαρμόζεται σε υψηλή τιμή προ φόρων ύψους 1,334 ευρώ. Στη βάση αυτή, έρχεται να προσθέσει στην συνολική τιμή 0,513 ευρώ ανά λίτρο, το υψηλότερο ποσό ΦΠΑ στην ΕΕ.

Έτσι, η συνολική φορολογική επιβάρυνση στη Δανία ανέρχεται σε 1,230 ευρώ ανά λίτρο, δεύτερη μόνο μετά την Ολλανδία.

1. Ολλανδία: 1,270 ευρώ ανά λίτρο

Ωστόσο, καμία χώρα της ΕΕ δεν εισπράττει περισσότερους φόρους από ένα λίτρο βενζίνης από ό,τι η Ολλανδία.

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη στην Ολλανδία ανέρχεται το 2026 σε 844,69 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, ο υψηλότερος στην ΕΕ. Μια εισφορά που χρηματοδοτεί τα εθνικά αποθέματα πετρελαίου προσθέτει 0,8 λεπτά ανά λίτρο.

Ο ΦΠΑ, με συντελεστή 21%, προσθέτει στην τελική τιμή 0,422 ευρώ.

Κάθε λίτρο βενζίνης που πωλήθηκε στην Ολλανδία την περασμένη εβδομάδα επιβαρυνόταν με 1,270 ευρώ σε φόρους, δηλαδή το 52% της τιμής στην αντλία, η οποία ανερχόταν σε 2,434 ευρώ.