Ποια είναι τα στάδια του κύκλου ζωής ενός σκύλου

Οι περισσότεροι κηδεμόνες σκύλων γνωρίζουν σε ποιο στάδιο της ζωής του είναι το κατοικίδιό τους. Αυτό είναι βασικό ώστε να μπορούν να του προσφέρουν σε κάθε ηλικία αυτά που χρειάζεται.

Αρχικά ας δούμε κάποια γενικά και ενδιαφέροντα πράγματα για τους σκύλους.

Οι σκύλοι μοιράζονται γενετικά χαρακτηριστικά με τις αλεπούδες και τα τσακάλια, έχοντας εξελιχθεί από τον γκρίζο λύκο. Η ανατομία τους περιλαμβάνει έναν ισχυρό σκελετό και ένα καλά ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα. Διαθέτουν εξαιρετικά ανεπτυγμένη όσφρηση, χάρη στη μεγάλη ρινική τους κοιλότητα. Η ακοή τους είναι επίσης ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, καθώς τα κινητά αυτιά τους μπορούν να εντοπίζουν ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων. Έχουν αιχμηρά δόντια, τα οποία τους βοηθούν να κόβουν και να μασούν την τροφή, καθώς και ισχυρές σιαγόνες. Είναι ζώα παμφάγα.

Τα στάδια τώρα της ζωής τους είναι 4. Κουτάβι, Έφηβος, Ενήλικος και Ηλικιωμένος. Ας δούμε τι συμβαίνει στο καθένα από αυτά.

Κουτάβι: Η περίοδος της «καταστροφής»

Η περίοδος κύησης του σκύλου διαρκεί περίπου 63–65 ημέρες. Μετά από αυτό το διάστημα, τα κουτάβια γεννιούνται τυφλά και κουφά. Αρχίζουν να ανοίγουν τα μάτια τους και να μπουσουλάνε περίπου στις 2–4 εβδομάδες. Από εκεί και πέρα αρχίζουν να αλληλεπιδρούν περισσότερο τόσο με τα αδέρφια τους όσο και με τους ανθρώπους.

Τα κουτάβια καλό είναι να περνούν τις πρώτες 8 εβδομάδες της ζωής τους με τη μητέρα και τα αδέρφια τους και στη συνέχεια να μετακομίζουν στο νέο τους σπίτι.

Όταν φέρνετε ένα κουτάβι στο σπίτι, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για μια μοναδική εμπειρία. Θα ερωτευτείτε αυτό το μικρό και χαριτωμένο πλασματάκι ενώ ταυτόχρονα θα τρέχετε μέσα στο σπίτι για να το εμποδίσετε να μασήσει παπούτσια, να πηδάει στους καναπέδες, να καταστρέφει χαλιά και να σπάει πολύτιμα αντικείμενα.

Γύρω στις 7 εβδομάδες, το κουτάβι έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα.

Η κουταβίσια ηλικία διαρκεί περίπου τους πρώτους 6–15 μήνες της ζωής, με σημαντικές διαφορές ανάλογα με τη φυλή και το μέγεθος του σκύλου.

Τι πρέπει εσείς να κάνετε

Ξεκινήστε απομακρύνοντας οτιδήποτε πολύτιμο ή δυνητικά επικίνδυνο από σημεία όπου μπορεί να το φτάσει το κουτάβι. Αυτό περιλαμβάνει καλώδια, αιχμηρά αντικείμενα και οτιδήποτε δεν θα θέλατε να μασήσει.

Εξίσου σημαντικό είναι να δημιουργήσετε έναν ασφαλή και ήρεμο χώρο όπου θα μπορεί να ξεκουράζεται. Τοποθετήστε το κρεβατάκι του σε μια ήσυχη γωνιά, όπου θα μπορεί να αποσύρεται όταν τα πράγματα γύρω του γίνονται έντονα.

Η εκπαίδευση για την τουαλέτα απαιτεί υπομονή και η συνέπεια. Βγάζετέ το έξω τακτικά και επιβραβεύστε το αφού ολοκληρώσει την ανάγκη του. Προσπαθήστε να μην το διακόπτετε και σε καμία περίπτωση μην το μαλώνετε αν συμβεί κάποιο ατύχημα.

Ακόμη και μετά από μια γεμάτη μέρα, το κουτάβι σας μπορεί να έχει ακόμη ενέργεια για εκτόνωση (είναι κουτάβι, άλλωστε). Το να έχετε διαθέσιμα διάφορα παιχνίδια θα το βοηθήσει να διοχετεύει το παιχνιδιάρικο μάσημά του μακριά από τα προσωπικά σας αντικείμενα και, παράλληλα, θα ενισχύσει τον δεσμό μεταξύ σας. Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι τα κουτάβια δεν γεννιούνται γνωρίζοντας τους κανόνες. Με ήπια καθοδήγηση και θετική ενίσχυση, θα αρχίσουν σταδιακά να καταλαβαίνουν τι επιτρέπεται και τι όχι.

Έφηβος: Η περίοδος ανάπτυξης και επανάστασης

Το στάδιο της εφηβείας διαφέρει ανάλογα με τη φυλή, καθώς οι μικρόσωμοι σκύλοι συχνά μπαίνουν σε αυτό το στάδιο νωρίτερα. Η εφηβεία στη ζωή ενός σκύλου εμφανίζεται συνήθως μεταξύ 8 και 18 μηνών, ανάλογα με τη φυλή και το μέγεθός του. Σε ορισμένες μεγαλόσωμες φυλές, το στάδιο της εφηβείας μπορεί να διαρκέσει μέχρι και το δεύτερο έτος της ζωής.

Σε αυτή την περίοδο, οι ορμόνες αρχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο και ο σκύλος μπορεί να αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν ένας «επαναστατημένος έφηβος». Χάνει το τρίχωμα της κουταβίσιας ηλικίας και αναπτύσσεται μέχρι να αποκτήσει το μέγεθος ενός ενήλικου σκύλου.

Ένα θηλυκό σκυλί μπορεί πλέον να αποκτήσει κουτάβια, ενώ τα αρσενικά μπορεί να αρχίσουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη σήμανση της περιοχής τους.

Τι πρέπει εσείς να κάνετε

Κατά την εκπαίδευση ενός έφηβου σκύλου, κρατήστε τις ασκήσεις σύντομες, παραμείνετε ήρεμοι και έχετε αρκετές λιχουδιές διαθέσιμες για να επιβραβεύετε την καλή συμπεριφορά.

Ως κηδεμόνας, αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να ενισχύσετε την εκπαίδευση συμπεριφοράς, έχοντας ξεκάθαρους και σταθερούς κανόνες. Σε αυτό το στάδιο θέτετε τις βάσεις για τη μελλοντική συμπεριφορά του σκύλου σας, επομένως χρειάζεται υπομονή. Αν ο σκύλος δυσκολεύεται ή αγνοεί τις εντολές σας, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να απευθυνθείτε σε κάποιον επαγγελματία.

Ενήλικος: Από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του

Αυτό το στάδιο στη ζωή ενός σκύλου ξεκινά συνήθως μετά την ηλικία του 1–2 ετών. Σε αυτή την περίοδο, οι σκύλοι είναι γενικά πιο ήρεμοι και πιο εύκολοι στον έλεγχο σε σύγκριση με τους εφήβους. Οι μικρόσωμες φυλές μπορεί να φτάσουν στην ενηλικίωση νωρίτερα από τις μεγαλόσωμες.

Η ενηλικίωση μπορεί να είναι μία από τις πιο όμορφες περιόδους για εσάς και τον σκύλο σας, καθώς οι τρελές μέρες του κουταβιού και η επαναστατικότητα της εφηβείας έχουν περάσει και μπορείτε να απολαύσετε περισσότερο τον δεσμό που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας.

Σε αντίθεση με το στερεότυπο, οι ενήλικοι σκύλοι μπορούν να μάθουν καινούργια πράγματα- και αυτό αποτελεί εξαιρετική πνευματική διέγερση για αυτούς.

Τι πρέπει εσείς να κάνετε

Σε αυτό το στάδιο, ο σκύλος σας συνεχίζει να εκπαιδεύεται και να εξασκεί τις δεξιότητες που του έχετε μάθει. Είναι πλέον πλήρως ανεπτυγμένος σωματικά.

Εξακολουθεί φυσικά να χρειάζεται αρκετή σωματική άσκηση ώστε να παραμένει ενεργός. Θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να δοκιμάσετε μαθήματα agility ή flyball. Μια άλλη επιλογή είναι η εκπαίδευση όσφρησης, όπου ο σκύλος χρησιμοποιεί την εκπληκτική του ικανότητα να μυρίζει για να εντοπίζει λιχουδιές που είναι κρυμμένες.

Ένας ενήλικος σκύλος είναι συνήθως πιο ήρεμος από ένα κουτάβι και μπορεί να μείνει στο σπίτι χωρίς να θέλει να καταστρέψει το κρεβάτι ή τα πράγματά του.

Σε αυτό το στάδιο μπορεί να παρατηρήσετε ορισμένα σημάδια δυσκαμψίας στις αρθρώσεις, όπως:

-Κοιμάται περισσότερο

-Χρειάζεται περισσότερο χρόνο στις βόλτες

-Δυσκολεύεται να σηκωθεί μετά την ξεκούραση

-Είναι λιγότερο ζωηρός ή παιχνιδιάρης

Αν παρατηρήσετε τέτοια σημάδια, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας για τρόπους υποστήριξης των αρθρώσεων και της κινητικότητάς του.

Ηλικιωμένος: Τα «χρυσά χρόνια»

Κάπου μεταξύ 6 και 10 ετών, ανάλογα με τη φυλή, ο σκύλος σας περνά στα «χρυσά χρόνια» και θεωρείται πλέον ηλικιωμένος.

Η υγεία σε αυτή την ηλικία είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Οι ηλικιωμένοι σκύλοι είναι πιο επιρρεπείς σε ακράτεια, αποπροσανατολισμό και γνωστική έκπτωση. Ο σκύλος σας, όπως αναφέραμε, μπορεί να είναι πιο κουρασμένος, να έχει μειωμένη όρεξη και να κοιμάται περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η κινητικότητα συνήθως μειώνεται με την ηλικία. Οι βόλτες μπορεί να χρειάζεται να είναι πιο σύντομες και πιο αργές, ενώ δραστηριότητες όπως το ανέβασμα σκάλας ή το να μπει στο αυτοκίνητο μπορεί να γίνουν δύσκολες.

Τι πρέπει εσείς να κάνετε:

Μερικές συμβουλές για να φροντίσετε τον ηλικιωμένο σκύλο σας:

-Μειώστε την απόσταση και, αν χρειάζεται, τη συχνότητα των βολτών

-Αποφύγετε δραστηριότητες που απαιτούν από τον σκύλο να πηδά ή να τεντώνεται υπερβολικά

–Χρησιμοποιήστε ράμπα για να μπαίνει και να βγαίνει από το αυτοκίνητο

-Τοποθετήστε το φαγητό και το νερό του σε υπερυψωμένα μπολ

-Εξετάστε, σε συνεννόηση με τον κτηνίατρό σας, τη χρήση συμπληρώματος για την υποστήριξη των αρθρώσεων

Το μέσο προσδόκιμο ζωής των σκύλων είναι περίπου 8–15 χρόνια. Ωστόσο, ορισμένοι σκύλοι μπορούν να ζήσουν πολύ περισσότερο, ανάλογα με τη φροντίδα που λαμβάνουν, τη διατροφή, τη γενική κατάσταση της υγείας τους και άλλους παράγοντες.