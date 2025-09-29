Ποια είναι τα σημάδια επιθετικότητας στον σκύλο – Τι να κάνετε αν τα παρατηρήσετε

Μία από τις συμπεριφορές που αποτελεί κίνδυνο για την ακεραιότητα του σκύλου, ανθρώπων και άλλων ζώων, είναι η επιθετικότητα.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσει ο κάθε κηδεμόνας τα σημάδια αυτής της συμπεριφοράς έγκαιρα, πριν συμβεί κάποιο ατύχημα. Ακόμα και ένα περιστατικό επιθετικότητας, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία στάνταρ κατάσταση και να μην περιμένουμε το επόμενο.

Τι ορίζεται ως επιθετικότητα στον σκύλο

Είναι μία συμπεριφορά του σκύλου που προκύπτει όταν θέλει να εκφράσει κάποια συναισθήματά του. Η επιθετικότητα είναι ένας τρόπος που χρησιμοποιεί για να αποφύγει κάτι ή να δείξει ότι δεν είναι ευχαριστημένος με μία κατάσταση.

Μέσα στη φύση, είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά και αναμενόμενη. Όμως, όταν συμβαίνει μέσα σε ένα περιβάλλον με ανθρώπους και άλλα σκυλιά, πρέπει να αντιμετωπίζεται.

H επιθετικότητα δεν εκδηλώνεται απαραίτητα με το δάγκωμα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αποτελεί προβληματική συμπεριφορά. Άλλοι τρόποι με τους οποίους ο σκύλος δείχνει την επιθετικότητά του είναι το γρύλισμα και η επίδειξη των δοντιών.

Τι προκαλεί επιθετικότητα σε έναν σκύλο

Φόβος: Είναι η βασική αιτία που εκδηλώνουν επιθετικότητα οι σκύλοι. Μπορεί να φοβούνται το οτιδήποτε από έναν ήχο, μέχρι έναν ποδηλάτη ή ένα ζωάκι.

Πόνος: Ο σκύλος αμύνεται σε κάποια κίνηση που ίσως του αυξήσει το αίσθημα του πόνου.

Φύλαξη: Ο σκύλος προστατεύει κάτι που του ανήκει, όπως το φαγητό, ένα παιχνίδι, ένα κόκκαλο. Μπορεί όμως να το κάνει και σε μια περιοχή, όπως το κρεβάτι του, την αυλή του ή και άτομα, όπως τον κηδεμόνα του ή ένα παιδί. Το ίδιο συμβαίνει και σε μία σκυλίτσα που έχει γεννήσει τα κουτάβια της και τα προστατεύει.

Είδη επιθετικότητας

Υπάρχουν πολλά είδη επιθετικότητας που εκδηλώνει ο σκύλος, με τα πιο συνήθη να είναι η επιθετικότητα φόβου, η επιθετικότητα κυριαρχίας και η επιθετικότητα από σκύλο σε σκύλο. Σε όλα τα είδη, προφανώς, παίζει ρόλο η αιτία που κάνει τον σκύλο να εμφανίζει αυτή τη συμπεριφορά.

Σημάδια επιθετικότητας

Η γλώσσα του σώματος ενός σκύλου, οι ήχοι που βγάζει και οι αντιδράσεις του, θα σας δείξουν από νωρίς τα πρώτα σημάδια επιθετικότητας ή της τάσης για επιθετικότητα. Θα πρέπει να τα εντοπίσετε έγκαιρα, έτσι ώστε να τα αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά. Τα πιο συχνά σημάδια είναι:

-Αποφεύγουν το βλέμμα στα μάτια και στρέφουν το κεφάλι στο πλάι

-Χασμουριούνται ή γλείφονται χωρίς να νυστάζουν, να πεινούν ή να διψούν

-Κατεβάζουν τα αυτιά και τα φέρνουν κολλητά στο κεφάλι τους

-Σταματούν να κινούνται

-Βάζουν την ουρά κάτω από το σώμα

-Δείχνουν τα δόντια τους

-Γρυλίζουν

-Η ουρά δεν κινείται χαρούμενα, αλλά τεντώνεται και κάνει κοφτές κινήσεις

-Δαγκώνουν

Σίγουρα δεν θα πρέπει να τα αγνοήσετε αυτά τα σημάδια, αλλά να ξεκινήσετε να αναζητείτε τις αιτίες. Τη στιγμή που θα εκδηλώσει την επιθετικότητά του ο σκύλος, μην κάνετε κάτι που θα τον κάνει πιο επιθετικό, όπως να του φωνάξετε ή να τον τιμωρήσετε. Φύγετε από κοντά του και δείτε πώς θα αντιδράσει, μιας και ο σκοπός είναι να ηρεμήσει. Μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη συμπεριφορά για παιχνίδι, γιατί είναι επικίνδυνο. Δηλαδή αν για κάποιο λόγο, ο σκύλος προστατεύει το φαγητό του και πάει να σας δαγκώσει όταν το πλησιάσετε, μην το επαναλάβετε, μέχρι να αρχίσετε να το δουλεύετε για να διορθωθεί.

Αν είστε έξω, βάλτε του το λουρί με ηρεμία και συνεχίστε τη βόλτα ή επιστρέψτε στο σπίτι. Το σημαντικό είναι να ρωτήσετε τους ειδικούς για το πώς θα χειριστείτε την κατάσταση.

Αρχικά, επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο, ώστε να σας προτείνει εξετάσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται, προκειμένου να διαπιστώσετε αν ο σκύλος σας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Παράλληλα, ζητήστε τη βοήθεια ενός εκπαιδευτή ή dog behaviourist, ώστε να σας δώσουν λύσεις στο ζήτημα αυτό.

Κάθε σκύλος είναι ξεχωριστός, με την δική του προσωπικότητα, ιστορία και ιδιοσυγκρασία. Όλα τα παραπάνω είναι γενικές παρατηρήσεις και θα πρέπει ο κάθε κηδεμόνας να ασχοληθεί προσεκτικά με τον σκύλο του έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα.