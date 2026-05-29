Ποια είναι τα ηλεκτρικά που αγοράζουν οι Ευρωπαίοι;

Η ευρωπαϊκή αγορά αρχίζει σιγά-σιγά να δείχνει προς ποια κατεύθυνση κινείται. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυξάνουν σταθερά το μερίδιό τους και ταυτόχρονα αρχίζουν να αποκτούν και νέους πρωταγωνιστές.

Με βάση τα στοιχεία της Dataforce για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις αγορές της EFTA, οι πωλήσεις BEV αυξήθηκαν κατά 38% τον Απρίλιο, φτάνοντας τις 255.115 μονάδες. Παράλληλα, σημαντική ήταν και η άνοδος των plug-in υβριδικών, τα οποία σημείωσαν αύξηση 21%.

Μεγάλος κερδισμένος του μήνα ήταν το Skoda Elroq. Το νέο compact SUV της τσεχικής μάρκας αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις ανάμεσα στα ηλεκτρικά, με 10.699 ταξινομήσεις. Η επιτυχία του δείχνει επίσης ότι τα πιο πρακτικά και προσιτά SUV συνεχίζουν να έχουν τεράστια δυναμική στην αγορά.

Εξαιρετική πορεία συνεχίζει να έχει και το Renault 5 E-Tech. Το γαλλικό EV έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες εμπορικά ηλεκτρικές αφίξεις των τελευταίων ετών, ανεβαίνοντας πλέον στη δεύτερη θέση των πωλήσεων BEV.

Οι ταξινομήσεις του αυξήθηκαν κατά 44%, φτάνοντας τις 8.190 μονάδες, κάτι που αποδεικνύει πως η ρετρό αισθητική σε συνδυασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρό εμπορικό χαρτί.

Την ίδια στιγμή, το Tesla Model Y δείχνει να ανακάμπτει έπειτα από ένα αργό ξεκίνημα στη χρονιά. Το αμερικανικό SUV σημείωσε αύξηση 64% τον Απρίλιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ολοένα αυξανόμενη επιρροή των Κινέζων. Το Leapmotor T03 εκτοξεύθηκε κατά 390%, φτάνοντας τις 5.600 πωλήσεις, ενώ το BYD Sealion 7 συνέχισε επίσης με πολύ δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αντίστοιχα, το Xpeng G6 υπερδιπλασίασε τις πωλήσεις του.

Στην premium κατηγορία, η νέα Mercedes-Benz CLA συνέχισε την ανοδική της πορεία, αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιούργησε το λανσάρισμά της στα μέσα του 2025.

Παράλληλα, η BMW iX3 κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση 762%, χάρη στη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα Neue Klasse, ενώ το Audi A6 E-Tron ενισχύει σταδιακά τον όγκο παραδόσεων της μάρκας.

Στον αντίποδα, ορισμένα καθιερωμένα ηλεκτρικά αρχίζουν να πιέζονται έντονα από τον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, το VW ID.7 και η BMW i4 είδαν τις επιδόσεις τους να υποχωρούν