Ποια είναι η Κολέτ Κρες που ανέλαβε -προσωρινά- CEO της Nvidia μετά την παραίτηση Χουάνγκ

Μια γυναίκα η οικονομική διευθύντρια της Nvidia Κολέτ Κρες αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα Διευθύνουσας Συμβούλου (CEO), στη θέση του Τζένσεν Χουάνγκ ανακοίνωσε η εταιρία την Πέμπτη (12/11).

Με αυτή την κίνηση, η Κρες τίθεται επικεφαλής της κατασκευάστριας εταιρείας τσιπ, οι επεξεργαστές της οποίας τροφοδοτούν τους πιο προηγμένους υπερυπολογιστές και κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI) στον κόσμο.

Ο διορισμός αυτός έρχεται μετά την απομάκρυνση του συνιδρυτή και CEO, Τζένσεν Χουάνγκ, από το διοικητικό συμβούλιο, εν μέσω αναφορών για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις μία εκ των οποίων φέρεται να αφορούσε μια γυναίκα που εικάζεται ότι είναι Κινέζα κατάσκοπος.

Οικονομική διευθύντρια (CFO) από το 2013

Η Κρες εντάχθηκε στη Nvidia τον Σεπτέμβριο του 2013 ως εκτελεστική αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια (CFO), θέση που κατέχει μέχρι σήμερα. Έχει εμφανιστεί στο πλευρό του Tζένσεν Χουάνγκ κατά τη διάρκεια των τριμηνιαίων ενημερώσεων της εταιρείας για τα οικονομικά της αποτελέσματα.Τα έσοδα της Nvidia ανήλθαν σε 4,13 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το οικονομικό έτος που εντάχθηκε στην εταιρεία, ενώ το οικονομικό έτος 2026 έφτασαν τα 215,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η πορεία της πριν την Nvidia

Πριν από τη Nvidia, η Κρες εργάστηκε για οκτώ χρόνια σε οικονομικούς ρόλους στην Texas Instruments, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στη Microsoft από το 1997 έως το 2010. Στη Microsoft, ανέλαβε τη θέση της οικονομικής διευθύντριας (CFO) στο τμήμα «Server and Tools» το 2006, έχοντας την ευθύνη για τη χρηματοοικονομική στρατηγική, τον σχεδιασμό και την υποβολή οικονομικών αναφορών.Το 2010 μετακινήθηκε στη Cisco ως ανώτερη αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια (CFO) του τμήματος «Business Technology and Operations Finance», όπου ήταν υπεύθυνη για τη χρηματοοικονομική στρατηγική και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Το 2013 αποχώρησε για να ενταχθεί στη Nvidia

Εκπαίδευση και καριέρα

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Nvidia που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ , η Κρες κατέχει πτυχίο στα χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Southern Methodist.

Εντάχθηκε στη Nvidia έπειτα από σχεδόν 25 χρόνια σε οικονομικούς ρόλους σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως ανέφερε το περιοδικό Fortune το 2024. Η ίδια δήλωσε στο Fortune ότι η Nvidia ήταν η μικρότερη εταιρεία στην οποία είχε εργαστεί, όταν ξεκίνησε εκεί το 2013.

Το καθεστώς εργασίας

Τα ανώτερα στελέχη της Nvidia απασχολούνται υπό καθεστώς ελεύθερης λύσης της σχέσης εργασίας και δεν διαθέτουν ατομικές συμβάσεις εργασίας, συμφωνίες αποζημίωσης απόλυσης ή ρυθμίσεις για την περίπτωση αλλαγής ελέγχου της εταιρείας, σύμφωνα με το ενημερωτικό έγγραφο της εταιρείας. Σε παλαιότερες γνωστοποιήσεις της, η Nvidia έχει αναφέρει ότι πολλές ανταγωνίστριες εταιρείες του κλάδου παρέχουν τέτοιου είδους συμφωνίες.Από τα επίσημα έγγραφα προκύπτει ότι οι απολαβές της Κρες περιλαμβάνουν και μετοχές.

Πλούτος

Το περιοδικό Forbes κατατάσσει την Kress στην 32η θέση της λίστας του 2026 με τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στην Αμερική. Η αξία των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία κατασκευής τσιπ ανερχόταν σε περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια, με βάση το κλείσιμο της Τετάρτης (11/11) ποσό μειωμένο σε σχέση με το πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια που άξιζαν κατά την κορύφωση της τιμής της μετοχής τον περασμένο μήνα.

Οι δύο εξωσυζυγικές σχέσεις που «έκαψαν» τον Χουάνγκ

Η απομάκρυνση του Χουάνγκ από το τιμόνι της Nvidia ήρθε μετά τις αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις η μία εκ των οποίων αφορούσε μια γυναίκα που παρουσιάζεται ως κατάσκοπος της Κίνας.

Η Άλις Χουάνγκ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Megaspeed International, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να διαβίβαζε πληροφορίες στο Πεκίνο, την περίοδο κατά την οποία συνεργαζόταν με τη Nvidia σε έργα κατασκευής κέντρων δεδομένων στην Ασία.

Η δεύτερη εξωσυζυγική σχέση που διέρρευσε ήταν με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia με αρμοδιότητα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η Πάουελ αναφέρεται απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας. Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται πέντε άτομα που έχουν εργαστεί στη Nvidia, αναφέρει ότι ο 63χρονος Χουάνγκ και η 48χρονη Πάουελ, οι οποίοι είναι παντρεμένοι με άλλους συντρόφους, φέρονται να είχαν προσωπική σχέση.

Δύο από τις πηγές υποστήριξαν ότι οι δυο τους είχαν ιδιαίτερα διαχυτική συμπεριφορά σε ξενοδοχείο του Σαν Χοσέ, στο πλαίσιο συνεδρίου της Nvidia τον περασμένο Μάρτιο.

Η συνάντησή τους φέρεται να καταγράφηκε σε βίντεο από άτομο που βρισκόταν στον χώρο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μέλη της ομάδας ασφαλείας του Χουάνγκ απομόνωσαν τον άνθρωπο που έκανε την καταγραφή και του πρότειναν να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA).