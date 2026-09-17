Ποια είναι η 51η Ταξιαρχία Καταδρομών που ανέπτυξε η Άγκυρα απέναντι από τη Σάμο

Μεγάλο θέμα έχει γίνει στην Τουρκία η μετακίνηση της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών από τα ανατολικά της χώρας και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Κούρδων ακόμη και στη Συρία στα Σώκια στην περιοχή του Αϊδινίου και απέναντι από τη Σάμο.

Πολλοί αναλυτές στη γείτονα χώρα συνδέουν αυτή την κίνηση με την πρόσφατη παρουσία του Ελληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και με την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Ωστόσο σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας η μετακίνηση είχε αποφασιστεί πολύ νωρίτερα από τον Ιούνιο.

Μέχρι και πριν από μερικές ημέρες η έδρα της 51ης ταξιαρχίας είχε ως ιστορική έδρα το Χοζάτ του Τούντζελι όπου επί δεκαετίες επιχειρούσαν τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας κατά του PKK. Η μονάδα ήταν γνωστή ως 51η Ταξιαρχία Πεζικού Εσωτερικής Ασφάλειας και σταδιακά μετασχηματίστηκε, ενώ από το 2018 καταγράφεται ως 51η Ταξιαρχία Καταδρομών.

Περίπου 2.000 έμπειροι κομάντος

Ωστόσο πλέον η μονάδα έχει αναπτυχθεί στα Σώκια και «βλέπει» το Αιγαίο και τη Σάμο. Η εγκατάστασή της στα Σώκια ενισχύει την τουρκική στρατιωτική παρουσία καθώς ήδη στην περιοχή βρίσκονται σημαντικές μονάδες, όπως η 1η Ταξιαρχία Πεζοναυτών στη Φώκαια της Σμύρνης και άλλες δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων.

Αυτή η επίλεκτη μονάδα, που ειδικεύεται στην αντιτρομοκρατία και τον αντισυμβατικό πόλεμο, αποτελείται από περίπου 2.000 έμπειρους κομάντος. Η 51η δεν είναι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, αμφίβια ταξιαρχία.

Οι τουρκικές αμφίβιες δυνάμεις αποτελούν διαφορετικό επιχειρησιακό σκέλος. Η ταξιαρχία συμμετείχε σε προηγούμενες διασυνοριακές επιχειρήσεις στη Συρία όπως η Επιχείρηση Κλάδος Ελιάς στη Συρία.

Η σχέση με τον Χουλουσί Ακάρ

Η ταξιαρχία διοικείται από τον Ταξίαρχο Γιασάρ Καράογλου ο οποίος έσπευσε ήδη να συναντηθεί με τις Αρχές στα Σώκια.

Σημειώνεται ότι ο πρώην Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και Υπουργός Εθνικής Άμυνας Χουλουσί Ακάρ υπηρέτησε ως Ταξίαρχος και Διοικητής Ταξιαρχίας της 51ης Ταξιαρχίας Κομάντο – τότε γνωστής ως 51ης Ταξιαρχίας Εσωτερικής Ασφάλειας – μεταξύ 1998 και 2000.