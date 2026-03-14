ΠΟMΙΔΑ για αγορά ακινήτων: Oι 10 μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες το 2026

Η αγορά ακινήτων βρίσκεται σε μια περίοδο αλλαγών και προκλήσεων με φορολογικά ζητήματα, ενεργειακές υποχρεώσεις για τα κτίρια, αλλαγές στο πλαίσιο των μισθώσεων και διοικητικές διαδικασίες που επηρεάζουν άμεσα τους ιδιοκτήτες.

Για πολλούς πολίτες που κατέχουν ή σκοπεύουν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία, η ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση και πρακτικές απαντήσεις στα καθημερινά ζητήματα διαχείρισης και αξιοποίησης των ακινήτων γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΠΟΜΙΔΑ ανέλαβε πρωτοβουλία ενημέρωσης των ιδιοκτητών και των επαγγελματιών της αγοράς ακινήτων μέσα από μια σειρά ανοιχτών εκδηλώσεων σε 10 πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.

Οι εκδηλώσεις αυτές συνδύασαν την ενημέρωση για τα βασικά θέματα που απασχολούν σήμερα την ιδιωτική ακίνητη περιουσία με την παρουσίαση του βιβλίου «Αγοράζω Σπίτι», ενός πρακτικού οδηγού για όσους θέλουν να αγοράσουν, να διαχειριστούν ή να αξιοποιήσουν ένα ακίνητο των συγγραφέων Στράτου Παραδιά και Ηλία Παπαγεωργιάδη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε 10 πόλεις της Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους κατά τόπους συνδιοργανωτές, Δικηγορικούς Συλλόγους, Επιμελητήρια και άλλους επαγγελματικούς φορείς. Στην περιοδεία συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς, ο εκ Θεσσαλονίκης αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Κώστας Χαιδούτης, ο υπεύθυνος Ανάπτυξης του προγράμματος Ασφάλισης Κτιρίων των μελών της ΠΟΜΙΔΑ Νίκος Κεχαγιάογλου και ο εκ των συγγραφέων του βιβλίου «Αγοράζω Σπίτι» Ηλίας Παπαγεωργιάδης.

Η θεματολογία

Τα θέματα για τα οποία ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες ακινήτων που συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, ήταν κυρίως τα εξής:

Οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου των ακινήτων Οι νέες ρυθμίσεις στις μισθώσεις κατοικιών και τις επαγγελματικές μισθώσεις Η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων από 1.4.2026 και οι συνέπειές της Το επερχόμενο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) της ΑΑΔΕ Η υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και η δήλωση των ανελκυστήρων Το Πιστοποιητικό φερεγγυότητας και η διαταγή απόδοσης μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης Το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) 1 ο/οο που θα είναι τριπλάσιο του ΤΑΠ Οι νέοι πολεοδομικοί περιορισμοί στη δόμηση και στη βραχυχρόνια μίσθωση Οι νέες ρυθμίσεις για κληρονομικές συμβάσεις, διαθήκες, χρέη, νόμιμη μοίρα κλπ Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικιών των μελών ΠΟΜΙΔΑ με έκπτωση 20% επί του ΕΝΦΙΑ.

Στο δεύτερο μέρος των εκδηλώσεων έγινε παρουσίαση του βιβλίου “Αγοράζω Σπίτι”, των Στράτου Παραδιά και Ηλία Παπαγεωργιάδη, από τις εκδόσεις Καστανιώτη, ενώ ακολούθησε συζήτηση με τους δύο συγγραφείς.

Το βιβλίο αυτό, με πρόλογο του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, όπως εξήγησαν οι συγγραφείς, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο γιατί παρουσιάζει με απλό και κατανοητό τρόπο ό,τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος που θέλει να αγοράσει σπίτι, αλλά και όποιος ήδη κατέχει. Δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις για όλα τα θέματα της αγοράς ακινήτου, της διαχείρισής του, των σχέσεων στην πολυκατοικία και των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης, συνοδευόμενο από δύο πλήρεις οδηγούς για την ενοικίαση και πώληση ενός ακινήτου, με δεκάδες χρήσιμες συμβουλές.