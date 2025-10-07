Ποδηλατούμε ηλεκτρικά στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ), στο πλαίσιο του Υποέργου «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης». Ήδη έχουν τεθεί στη διάθεση των δημοτών και επισκεπτών τα πρώτα 12 από τα συνολικά 54 ηλεκτρικά ποδήλατα, με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Χαρακτηριστικά του Συστήματος

• Σύνολο ποδηλάτων: 54 ηλεκτρικά ποδήλατα, εκ των οποίων 1 ειδικά σχεδιασμένο για ΑΜΕΑ.

• Σταθμοί ποδηλάτων: 7 σημεία με θέσεις κλειδώματος και φόρτισης.

• Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά, 08:00 – 22:00, όλο το έτος.

• Χρήση: Δωρεάν για έως 3 ώρες ανά χρήση.

• Όριο ηλικίας: Άνω των 18 ετών.

• Περιοχή χρήσης: Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Σημεία Σταθμών Ποδηλάτων

1. Παλαιό Δημαρχείο Μενεμένης.

2. Πλατεία Τσομπάνογλου.

3. Πλατεία Β’ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων.

4. Χώρος στάθμευσης στρατοπέδου Μ. Αλεξάνδρου.

5. Δημοτικός χώρος στάθμευσης «Φιλίππου».

6. ΚΕΠ Αμπελοκήπων.

7. Πλατεία Δημοκρατίας

Οφέλη του ΣΚΠ

• Μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης και ρύπων.

• Ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης.

• Προώθηση του ποδηλάτου ως μέσο μεταφοράς.

• Βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

• Ενίσχυση της τοπικής αγοράς.

• Αισθητική αναβάθμιση του αστικού χώρου.

Χρηματοδότηση Το έργο χρηματοδοτείται με 369.718,40€ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Περιλαμβάνει:

• Προμήθεια ποδηλάτων και σταθμών.

• Πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης.

• Εφαρμογές χρήσης για πολίτες (web & mobile).

• Λογισμικό και εξοπλισμό διαχείρισης δεδομένων.

Οδηγίες Χρήσης Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων

Παραλαβή Ποδηλάτου

1. Κατεβάσετε την ειδική εφαρμογή Easybike Ampelokipi Menemeni από την ιστοσελίδα https://ampelokipi-menemeni.easybike.gr/ στο κινητό σας τηλέφωνο και δημιουργήστε λογαριασμό.

2. Δημιουργήστε προσωπικό λογαριασμό και πιστοποιήστε τα στοιχεία σας μέσω Taxisnet.

3. Επιλέξτε ποδήλατο και σαρώστε τον QR κωδικό που βρίσκεται πάνω του.

4. Περιμένετε να ξεκλειδώσει η θέση.

5. Τραβήξτε ελαφρά το ποδήλατο προς τα πίσω και ξεκινήστε τη βόλτα σας.

Επιστροφή Ποδηλάτου

1. Μεταβείτε σε οποιονδήποτε από τους 7 σταθμούς.

2. Τοποθετήστε το ποδήλατο σε κενή θέση κλειδώματος.

3. Η κλειδαριά ασφαλίζει αυτόματα με χαρακτηριστικό ήχο.

4. Επιβεβαιώστε μέσω της εφαρμογής ότι το ποδήλατο έχει ασφαλιστεί σωστά.

Σημαντική Υπενθύμιση

• Αν δεν μπορείτε να ασφαλίσετε το ποδήλατο, επικοινωνήστε άμεσα με το Help Desk στο +30 210 3004741.

• Η χρήση επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, χωρίς ιατρικές αντενδείξεις και με γνώση των κανόνων ποδηλασίας.

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης σας προσκαλεί να αγκαλιάσετε τη μικροκινητικότητα και να συμβάλετε ενεργά σε μια πιο πράσινη, λειτουργική και ανθρώπινη πόλη.