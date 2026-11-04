Πληθωρισμός-Eurostat: «Σκαρφάλωσε» στο 5,6% στην Ελλάδα τον Οκτώβριο λόγω ενέργειας

Νέα επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, φτάνοντας το 5,6% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ενώ στην Ευρωζώνη έφτασε στο 4%.

Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στη σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους κατά 20,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας περαιτέρω ενίσχυση από το 18,9% του Σεπτεμβρίου. Παρά την πίεση από τον τομέα της ενέργειας, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 9% του καλαθιού του καταναλωτή, ο πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια διατηρήθηκε σταθερός στο 2,3%.

Η εικόνα των υπολοίπων συνιστωσών υποδεικνύει σταθερότητα στις υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις. Ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται η ενέργεια, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός, παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,5%. Αναφορικά με τους επιμέρους τομείς, οι υπηρεσίες κατέγραψαν αύξηση 3,3%, η ομάδα τροφίμων, αλκοόλ και καπνού 1,6%, ενώ τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά σημείωσαν τη μικρότερη άνοδο με 1,2%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,4%, καταγράφοντας επιβράδυνση σε σύγκριση με το 0,6% του Σεπτεμβρίου.

Στο επίπεδο των κρατών-μελών παρατηρούνται έντονες διαφοροποιήσεις.

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία, τη Βουλγαρία —η οποία εντάχθηκε πρόσφατα στην αιχμή της ευρωζώνης τον Ιανουάριο— καθώς και στην Ελλάδα και την Ιταλία. Στην Ιταλία ο δείκτης σημείωσε περαιτέρω άνοδο από το 4,2% του Σεπτεμβρίου, ενώ αντιθέτως στη Γερμανία παρατηρήθηκε αποκλιμάκωση στο 2,8% από 3,3%. Το χαμηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στην Ευρωζώνη κατέγραψε η Μάλτα με 2,3%.