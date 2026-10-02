Πληθωρισμός: Εκτίναξη στο 5,1% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, στο 3,8% η Ευρωζώνη

Νέα ισχυρή επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις και εντείνοντας την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, όπως προκύπτει από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για την εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Σεπτέμβριο που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στο αυξημένο κόστος των καυσίμων και του φυσικού αερίου και, σε μικρότερο βαθμό, στις τιμές των τροφίμων, ενώ οι πιέσεις αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω τους επόμενους μήνες.

Πιο αναλυτικά, στην Ελλάδα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εκτοξεύθηκε τον προηγούμενο μήνα στο 5,1% σε ετήσια βάση από το 3,7% που είχε κινηθεί τον Αύγουστο.

Στις 21 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο από 3,2% έναν μήνα νωρίτερα, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη για 3,6% σε δημοσκόπηση του Reuters.

Παράλληλα, ο στενά παρακολουθούμενος δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και των καυσίμων και θεωρείται ενδεικτικός των υποκείμενων τάσεων, αυξήθηκε στο 2,5% από 2,4%, λόγω της ανόδου των τιμών στις υπηρεσίες, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Πιο συγκεκριμένα, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τον Σεπτέμβριο, φθάνοντας το 18,8%, από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, με ετήσια αύξηση 3,2% έναντι 3,0% τον προηγούμενο μήνα, καθώς και τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός, όπου ο ρυθμός αύξησης των τιμών εκτιμάται στο 1,4%, από 1,1% τον Αύγουστο.

Αντίθετα, στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά καταγράφεται μικρή αποκλιμάκωση, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των τιμών να διαμορφώνεται στο 1,1%, από 1,2% τον Αύγουστο.

Ανάμεικτο μήνυμα για την ΕΚΤ

Τα στοιχεία αναμένεται να αξιολογηθούν από την ΕΚΤ ως ένα μείγμα θετικών και αρνητικών ενδείξεων.

Από τη μία πλευρά, η περαιτέρω απομάκρυνση του συνολικού πληθωρισμού από τον στόχο του 2% προκαλεί ανησυχία και ενισχύει τις φωνές υπέρ νέων αυξήσεων επιτοκίων, πέραν των δύο κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι.

Από την άλλη, η περιορισμένη άνοδος του δομικού πληθωρισμού δείχνει ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος δεν έχει ακόμη προκαλέσει τις λεγόμενες δευτερογενείς επιπτώσεις που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν έναν πληθωριστικό κύκλο δύσκολο να ανακοπεί.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εκτίμηση ότι η ΕΚΤ μπορεί να επιμείνει σε μια «μετρημένη» αντίδραση πολιτικής, έναν όρο που δεν έχει προσδιοριστεί με σαφήνεια, αλλά ερμηνεύεται από τις αγορές ως σταδιακές και χρονικά αραιωμένες αυξήσεις επιτοκίων, ενδεχομένως σε συνδυασμό με τις τριμηνιαίες οικονομικές προβλέψεις.

Οι επενδυτές βλέπουν έως και τρεις ακόμη αυξήσεις στο επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ, το οποίο βρίσκεται στο 2,5%, μέσα στον επόμενο χρόνο. Ωστόσο, οι πιθανότητες για νέα κίνηση μέσα στον τρέχοντα μήνα θεωρούνται αμελητέες, ενώ η επόμενη αύξηση δεν έχει προεξοφληθεί πλήρως πριν από τον Ιανουάριο.

Οι προσδοκίες αυτές, πάντως, μεταβάλλονται γρήγορα, ενώ ακόμη και οι ίδιοι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναγνωρίζουν ότι οι προβλέψεις τους χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη αβεβαιότητα.