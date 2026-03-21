Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών – Κενό διαχείρισης στα σχολεία καταγγέλλει ο δήμος Ωραιοκάστρου

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών από τους αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, που καταγγέλλουν αδυναμία αντιμετώπισης κυρίως των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν στα σχολεία. Έντονη διαμαρτυρία για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών διατυπώνει η αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου Ωραιοκάστρου Λία Δρόσου, η οποία με επιστολή της στο υπουργείο Παιδείας κάνει λόγο για “σοβαρή διαταραχή” και “κενό διοίκησης και διαχείρισης, το οποίο επηρεάζει κρίσιμους τομείς της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων”.

Παρουσιάζοντας τις επιπτώσεις από την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, η κ. Δρόσου επισημαίνει μεταξύ άλλων σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες προμηθειών, αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και υποβάθμιση των συνθηκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Ακόμη, σημειώνει ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών οδηγεί σε μετακύλιση διοικητικών ευθυνών σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς, καθώς και σε επιβάρυνση των δήμων χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση με πόρους και μηχανισμούς.

Η αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου Ωραιοκάστρου ζητά να υπάρξει θεσμική παρέμβαση για την άμεση επανεξέταση της απόφασης για κατάργηση των σχολικών επιτροπών.

Ακόμη προτείνει τη θέσπιση λειτουργικού και ευέλικτου μηχανισμού διαχείρισης των σχολικών πόρων καθώς και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για τις σχολικές μονάδες. “Η εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί υπό καθεστώς διοικητικής ασφυξίας. Η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας”, καταλήγει στην επιστολή της η κ. Δρόσου.

Β.Ζ.