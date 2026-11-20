Συνολικά 2.516.800.668,52 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.359.620 δικαιούχους, το διάστημα από 23 έως 27/11, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).