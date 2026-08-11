Πλήρη έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Αποθετηρίου από αρχές του 2027 ζητεί ο ΠΙΣ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητεί την πλήρη έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Αποθετηρίου από την 1η Ιανουαρίου 2027, κατόπιν των επιστολών, των τεκμηριωμένων επιχειρημάτων και των παρατηρήσεων που έχουν διατυπώσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς, καθώς και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στηρίζει την ψηφιακή μετάβαση στον χώρο της Υγείας και αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργίας μιας ενιαίας ψηφιακής βάσης για την καταχώριση και διαχείριση των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων. Μία τόσο σημαντική μεταρρύθμιση, όμως, απαιτεί σοβαρότητα, ενημέρωση και, κυρίως, επαρκή προετοιμασία.

Η έναρξη της υποχρεωτικής διαδικασίας έχει προγραμματιστεί για την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η μη καταχώριση αποτελέσματος συνδέεται με τη μη αποζημίωση της αντίστοιχης εξέτασης. Υπό τα δεδομένα αυτά, η ομαλή μετάβαση δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από την τυπική έναρξη μιας ημερομηνίας.

Προϋποθέτει ότι προηγουμένως έχουν διασφαλιστεί η τεχνική ετοιμότητα, η λειτουργικότητα των διασυνδέσεων, η σαφήνεια των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών και η δυνατότητα των ιατρών και των διαγνωστικών φορέων να ανταποκριθούν χωρίς τον κίνδυνο τεχνικών αστοχιών. Έχει αποδειχθεί ότι σε πολλές άλλες περιπτώσεις έχουν σημειωθεί αστοχίες επειδή δεν υπήρξε η κατάλληλη προετοιμασία.

Δεν είναι «νεκρός χρόνος»

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί ότι η περίοδος από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως καθυστέρηση ή ως «νεκρός χρόνος».

Αντιθέτως, αποτελεί το απολύτως αναγκαίο διάστημα για να ολοκληρωθεί με υπευθυνότητα η προετοιμασία ενός μέτρου που αφορά στη σύγχρονη διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων Υγείας.

Κατά το τρίμηνο αυτό μπορούν και πρέπει να πραγματοποιηθούν:

Οριστικοποίηση και πλήρης κοινοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών,

Ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών προσαρμογών,

Διασύνδεση και δοκιμή των πληροφοριακών συστημάτων,

Πιλοτική λειτουργία του συστήματος,

Αντιμετώπιση τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων,

Ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών Υγείας,

Αξιολόγηση της πραγματικής λειτουργίας του συστήματος σε συνθήκες καθημερινής εργασίας.

Η προσέγγιση αυτή δεν υπονομεύει την ψηφιακή μεταρρύθμιση, αλλά τη θωρακίζει.

Μετάβαση χωρίς οικονομικές επιπτώσεις

Η Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Ματίνα Παγώνη δήλωσε σχετικά:

«Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στηρίζει την ψηφιακή μετάβαση της Υγείας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ενιαίου και ασφαλούς συστήματος καταχώρισης και διαχείρισης των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων.

Οι παρατηρήσεις και οι τεκμηριωμένες επισημάνσεις των Ιατρικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, αναδεικνύουν υπαρκτά τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν από την πλήρη εφαρμογή του μέτρου.

Γι’ αυτό ζητούμε η πλήρης έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Αποθετηρίου να πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Οι τρεις μήνες που μεσολαβούν δεν αποτελούν «νεκρό χρόνο» ούτε καθυστέρηση της ψηφιακής μεταρρύθμισης. Είναι ο αναγκαίος χρόνος για να ολοκληρωθούν οι τεχνικές προσαρμογές, να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές, να ενημερωθούν οι επαγγελματίες Υγείας και να διορθωθούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα.

Θέλουμε ένα Ψηφιακό Αποθετήριο που θα λειτουργεί αξιόπιστα από την πρώτη ημέρα, χωρίς να δημιουργεί αδικαιολόγητες οικονομικές επιβαρύνσεις στους ιατρούς και στους παρόχους και χωρίς να επηρεάζει την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Η ψηφιακή μετάβαση είναι μονόδρομος. Η επιτυχία της, όμως, απαιτεί σοβαρότητα, συνεργασία και σωστή προετοιμασία. Αυτό ακριβώς ζητούμε, επισημαίνοντας ότι η παράταση δεν αποτελεί «υποχώρηση» από τον στόχο της ψηφιακής μετάβασης. Αποτελεί υπεύθυνη επιλογή για την επιτυχία της».

Τέλος, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αξιοποιήσουν το τρίμηνο αυτό με πνεύμα συνεργασίας, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2027 το Ψηφιακό Αποθετήριο να λειτουργήσει πλήρως, αξιόπιστα και αποτελεσματικά.

Η ψηφιακή Υγεία δεν χρειάζεται βιασύνη. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία, σαφείς κανόνες και ασφαλή εφαρμογή.

* Οι τρεις μήνες έως το τέλος του έτους είναι αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας για την ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή της ψηφιακής μεταρρύθμισης.