Πλήγματα σε βάσεις της Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Πλήγματα σε οκτώ βάσεις της Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός, υποστηρίζοντας ότι εκεί ήταν αποθηκευμένα πολλά όπλα, μεταξύ των οποίων «πυροβόλα και ρουκέτες».

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για έναν νεκρό, έναν 16χρονο Σύρο, και έναν τραυματία από ισραηλινό πλήγμα.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι υποδομές που χτυπήθηκαν ανήκαν στη Δύναμη Αλ Ραντουάν, τη μονάδα των ειδικών δυνάμων της σιιτικής οργάνωσης που στηρίζεται από το Ιράν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε «οκτώ στρατιωτικά συγκροτήματα που ανήκαν στη Δύναμη Αλ Ραντουάν της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Μπααλμπέκ. Στα συγκροτήματα αυτά ήταν αποθηκευμένα πολλά όπλα, κυρίως πυροβόλα και ρουκέτες».

Οι βάσεις αυτές «χρησιμοποιούνταν από τη Δύναμη αλ Ραντουάν «για εκπαίδευση και προετοιμασία μιας σύγκρουσης (…) καθώς και για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον μονάδων του Τσαχάλ (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) και Ισραηλινών πολιτών», πρόσθεσε.